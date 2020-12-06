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餐點掉滿地！外送員「蹲地撿放原位」裝沒事給客人　監視器全拍到

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▲▼ 外送員,外送。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲一家人點了26.5英鎊的餐點。（示意圖／取自免費圖庫pexels，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／編譯

英國倫敦一名Uber Eats外送員為客戶送餐，但當走到客人家門前的車道時，手中紙袋瞬間破洞裂開，導致漢堡、薯條、雞翅等餐點全掉在地上。只不過，他事後徒手撿起所有餐點放回原位，假裝這一切都沒發生過，把食物拿給客人後立刻逃跑，如今監視器畫面曝光，引來網友批評。

太陽報報導，46歲母親艾瑪（Emma）透過App叫外送，花費26.5英鎊（約新台幣1000元）準備讓一家四口飽餐一頓。但41歲丈夫強納森列維（Jonathan Levi）開門拿食物時發現，送來的餐點部分蓋子不見，儘管開口詢問，外送員仍堅稱一切沒事。

直到餐點被放上盤子後，一家人這才發現食物已經變冷，隨後就接到鄰居打來的電話，被告知千萬不要把餐點吃下肚。

Uber Eat driver delivers takeaway after dropping it on floor and scraping back into containers - The Sun Uber Eat...

Safety Recall Advocates 發佈於 2020年12月5日 星期六

根據鄰居瓦倫丁（Michael Valentine）提供的監視錄影畫面，外送員騎機車抵達後，拎著紙袋緩緩朝向屋子走去，豈料紙袋突然破掉，在站著猶豫數秒後，徒手撿起散落一地的餐點，把袋子踢進一旁汽車下方，最終把一盒盒餐點疊放在一起，交到客人手中，隨後匆忙離去。

這起事件引來大批網友撻伐，怒罵「顯然是外送員的錯」、「所以我都直接從店家外送管道那裡買，不需要中間的第三方」。但也有人認為，餐廳商家也必須負起責任，很有可能是因為餐點過重導致類似狀況。

外送平台業者表示，公司現已針對此事展開調查，「一旦確認消息屬實，將取消該名外送員相關權限。」

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