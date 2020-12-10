指定16根薑絲！外送單驚見「特長備註」快暈倒　超甜5字秒原諒

▲好友的備註根本來亂！XD（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人在飲食上都有不少眉眉角角，因此訂外送時，有什麼特殊要求多會寫明在備註欄上。一名網友發文分享照片，由於她的朋友很會講543，所以每次在外送訂單的備註欄上，都會和她開開玩笑，從畫面可見，每個備註都超級長，且還會指定品牌、容量等；雖然要求這麼多，看起來真的很難伺候，但備註上的「5個字」，卻會讓人頓時心花怒放。

這名女網友在「爆廢公社公開版」上發文表示，「每次跟我們店訂購就會打上特長備註，每次看到就覺得很好笑！」從她PO出的照片可見，每次友人都會在備註欄上指定品牌、容量或數量等，像是「薑絲16根，要一樣長的！酒大約12.987cc」、「沙茶我要牛頭牌的唷」、「酒多！裝到9.87分滿」、「彭于晏點餐，什麼都要加」。

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雖然友人的備註落落長，且看起來根本是來亂，讓人不禁有點惱火，但是他卻在上頭以「美麗老闆娘」、「美麗的老闆娘」、「美麗漂亮溫柔可愛的老闆娘」來稱呼對方，任誰看了都會心花怒放、頓時氣消。

▲許多人都曾叫過外送。（示意圖／取自Pexels）

照片曝光後，不少網友留言回應，「自家的朋友才敢這樣鬧」、「還好是朋友鬧一下而已」、「這是真朋友，看完只想說，X，然後笑死」、「美麗的老闆娘好辛苦」、「感情特好才能這樣鬧」、「有這種朋友日子會很熱鬧」、「你敢點我敢做，你最好是給我吃完哈哈哈」、「要很好的朋友才有的，是我的話會大笑」、「這朋友很有趣欸」。

不過，也有不少人覺得不妥，「無聊當有趣，好笑嗎」、「誰接這單誰衰」、「如果用同樣的方式去你朋友工作的地方回敬，不知道他會不會覺得好笑、有趣」、「我直接按拒絕訂單」、「我想當會忽視的機車老闆娘」、「非常無聊且難笑」。對此，原PO則解釋，她就是該店家的老闆娘，「（下訂單的人是）自己的朋友啦！外送員看到他的備註都笑著來」，並沒有刻意刁難，只是和單純開開玩笑而已。