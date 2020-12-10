祖先牌位2萬→3.6萬！被轟社宅陰宅齊漲　北市：換高級材質＋LED燈

▲陽明山臻愛樓。（圖／台北市議員李明賢提供）

記者袁茵／台北報導

近日台北市長柯文哲因為明倫社宅三房型月租4萬500元一事，被外界質疑「與小市民搶錢」。台北市議員李明賢10日指出，台北市殯葬處位於陽明山臻愛樓祖先牌位，收費飆漲8成，從原先2萬調漲到3萬6000元，「公宅賺錢，陰宅也要賺。」對此，台北市殯葬管理處副處長王文秀表示，因為材質從木質換成琉璃材質，並且加裝LED燈「照亮子孫」才會調漲。

李明賢10日表示，陽明山臻愛樓原先牌位2754位早已額滿，市府殯葬處新設牌位1215位，也是北市府目前唯一開放登記的新設牌位，6日當天開放登記引爆排隊人潮，有一名現場排隊民眾表示，「現場比清明節人潮還要多，他是早上6點多領到領151號，最後居然排7小時之後才刷卡。」

李明賢說，有民眾陳情，當天登記450人，他領號151號還要排隊7小時，後面號碼民眾還要等待多久？現場民眾罵翻了，抱怨連連。對此，殯葬處解釋，許多民眾擔心無法選到中間區視線高度的理想牌位位置，申請當天確實造成排隊人潮，隔天就未有排隊現象，未來將會增設櫃台服務，疏導人潮。

李明賢指出，根據最新預算書顯示，陽明山臻愛樓神主牌寄放明年度收入，較今年度收入大幅增加790萬元，而今年度僅22萬元，市府收入確實暴增；殯葬處對此說明，新舊兩款牌位外觀材質與成本都不同，才會提高收費，且收費標準也拉近與民間收費標準，「不要與民間差異太大」。

李明賢也提到，還有民眾投訴，因為裝設LED燈關係，也導致神主牌位縮小，包括子孫、日期、堂號都寫不下，根本不符民間的習俗，民眾抱怨說「民間習俗一般牌位要寫7或12字，但因為只有一行，所以X姓歷代祖先湊不到7個，如果寫12個又很醜。」民眾怒批「漲價就算了，品質還亂糟糟，簡直令人傻眼！」

李明賢批評，殯葬處大幅調漲牌未收費，又沒又兼顧品質，也導致民眾批評連連，顯然有極大的檢討空間，他會要求殯葬處徹底檢討；柯市府只會與民爭利，凡是從成本收費考量，這也難怪公宅、陰宅收費都會惹爭議惹民怨，市府此一毛病也必須導正過來，必須以服務民眾為本才是根本。

針對陽明山臻愛樓祖先牌位漲價，王文秀10日受訪時回應，原本臻愛樓祖先牌位是2754個，後來做了1215個琉璃的，漲價原因是因為跟原來材質不太一樣，以前材質比較普通，想說換成琉璃的走精緻路線，但比較好卻也比較貴，目前這批都是琉璃材質，長官覺得是一輩子的是情，就用好一點的；至於LED燈則是為了讓子孫有光明的感覺，是特殊設計。

至於民眾說字數比較少，王文秀說，是會稍微比較小，但如果不喜歡的話，可以換成塑鋼材質的，但塑鋼材質都滿位、必須排隊。

不過，李明賢轉述，陳情民眾知道新牌位改用琉璃材質且加裝LED燈後，仍無法接受，直呼「也貴太多了啦！市府怎麼公宅也賺錢、陰宅也要賺錢，搶錢搶太兇了！」

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