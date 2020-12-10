LIVE／柯文哲、侯友宜簽約「2025世壯運主辦城市」　推廣運動觀光

記者袁茵／台北報導

台北市、新北市攜手合作，確定成為2025年「世界壯年運動會」主辦城市，台北市長柯文哲與新北市長侯友宜於10日下午一同參加主辦城市簽約記者會，會中與會來賓包括教育部長潘文忠，還會播放總統蔡英文恭賀影片。《ETtoday新聞雲》全程直播。

台北市體育局於10月22日正式對外公布，與新北市首度以兩個城市聯名共同申辦國際綜合性運動賽會－2025年世界壯年運動會（World Masters Games 2025，以下稱世壯運），疫情期間以視訊方式進行國際申辦會議，在10月21日下午決選會議簡報後結果出爐，雙北擊敗法國巴黎及澳洲伯斯，確定成為2025年世壯運主辦城市，繼2017世大運後，台灣將再度主辦國際大型綜合性運動賽事。

▲雙北市長簽約「2025世壯運主辦城市」，柯文哲、潘文忠、侯友宜合影。（圖／ETtoday攝影中心，下同）

台北市副市長蔡炳坤當時提及，賽會已經訂在2025年5月17日至30日，相關場館擴及到桃園、宜蘭、新竹縣市，需要70個競賽場館，14個練習場館，總共84場館；往年在各城市辦完後，會帶來超過台幣100億元的觀光產值。至於要在哪裡舉辦？蔡炳坤回應，希望在大巨蛋舉辦，而新北市則是微風運河，由台北市舉辦開幕，新北市舉辦閉幕。

面對雙北獲得2025年世界壯年運動會主辦權，10日在松菸誠品表演廳由柯文哲、侯友宜、國際壯年運動總會（IMGA）會長與執行長進行三地連線視訊簽約，並透過直播向全世界宣告，展現台灣推廣運動觀光與國際文化交流的決心。

根據流程規劃，該簽約活動將於10日下午5時正式開始，柯文哲與侯友宜分別致詞後，會輪到國際壯年運動總會（IMGA）會長凱霍．荷姆（Kai Holm）視訊致詞，緊接著是教育部長潘文忠到場致詞，再來播放總統蔡英文恭賀影片，並進入簽約儀式，並合影留念。

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