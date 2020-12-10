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一按就全車廣播！28輛公車裝「讓座鈴」被批情緒勒索　北市：評估成效

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▲▼讓座服務鈴。（圖／台北市公運處提供）

▲讓座服務鈴。（圖／台北市公運處提供）

記者袁茵／台北報導

台北市公運處11月20日在仁愛幹線公車全線裝設「讓座服務鈴」，只要按壓就會用廣播宣導讓座，然而前時代力量發言人吳崢質疑，這根本是「情緒勒索鈴」。對此，台北市公運處10日回應，這個東西沒有強制性，只是希望乘客發揮同理心，不過後續還會再評估成效。

台北市公運處11月表示，為強化公車讓座服務，於本市仁愛幹線公車全線28輛車裝設「讓座服務鈴」，當民眾有座位需要但又不好意思開口時，可透過按壓服務鈴方式，由自動語音播報宣導讓座，如此不但可避免尷尬，同時也打造更友善的服務。

針對讓座鈴，吳崢9日在臉書上提及，「台北市最近在仁愛幹線公車上試裝讓座鈴，按了以後車上就會廣播『親愛的乘客您好，請您讓座給有需要的人，謝謝您的配合。』我自己是覺得蠻怪的啦，一來讓座這種事還是基於公德心，道德的意義就在於自發自願而非外力強迫，用這樣越來越有壓力的手段感覺只會越來越歪。二來很多時候身體不方便外觀上不一定明顯啊，像女性生理期來不舒服，或有心血管疾病之類。讓座鈴按下去，是不是這類乘客又更會受到其他人的目光壓力？」

對此，台北市公運處科長郭献文10日回應，其實他們當時推動這個讓座鈴，是想說讓公車多一個宣導的東西，這個是沒有強制性質的，只是希望乘客發揮同理心。當初設計是想，如果有隱性需求的民眾不好意思開口，可藉由讓座鈴來說明，有點類似捷運識別貼紙。

面對吳崢與其他網友的意見，郭献文強調，這部分他們局處還會再評估成效。

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