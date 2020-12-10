ET民調／53.7％企業收入受新冠影響　4成8民眾對明年景氣表樂觀



▲台中市政府就業博覽會，新聞示意圖，與照片當事人無關。（資料照／台中市政府提供）

政治中心／台北報導

新冠肺炎衝擊全球經濟，行政院主計總處公布最新經濟成長率數據顯示，今年經濟成長率上修至2.54%，也預測明年經濟成長率為3.83％。根據《ETtoday新聞雲》最新民調，目前仍有53.7%的受訪者認為自己所屬的企業營運仍受影響，但也有48.1%的民眾對於明年台灣景氣保有樂觀預期。

台灣因防疫有成經濟衝擊相對較小，《經濟學人》12月2日以「Covid-19重創全球經濟，但不包括台灣」為題指出，台灣不僅抵禦了疫情帶來的經濟衝擊，甚至還有不錯的經濟表現。

這次《ETtoday新聞雲》也針對民眾對於企業營運，以及個人收入狀況進行調查。根據最新民調顯示，目前仍有53.7%的受訪者認為，自己所屬的企業（或行業）營運，仍受到新冠肺炎疫情的影響，僅比前次（2020年5月）調查結果下降4.6％。

▼企業（或行業）營運是否仍受疫情影響民調。（圖／ETtoday民調中心）

而個人收入方面，有48.1%的受訪者表示，個人目前的收入仍受到新冠疫情影響，僅比前次（2020年5月）調查結果微幅下降0.2%。

▼收入是否仍受疫情影響民調。（圖／ETtoday民調中心）

至於台灣近期經濟表現，根據行政院主計總處11月27日公布最新經濟成長率數據，上修2020年經濟成長率為2.54%，也預測2021年經濟成長率為3.83％。

交叉分析顯示，有48.1%的受訪者對於明年台灣的景氣保有樂觀的預期（含「非常樂觀」18.3%以及「有點樂觀」29.8%）；另有42.9%民眾對明年台灣景氣表示悲觀（含「有點悲觀」34.3%以及「非常悲觀」8.6%）。

▼2021景氣樂觀、悲觀指數調查。（圖／ETtoday民調中心）

民調顯示，今年3月兩次的調查結果，均顯示民眾對於未來景氣悲觀的比例遠高於樂觀的比例，本次的調查則出現反轉，顯示多數民眾對於明年台灣的經濟表現比較有信心。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2020年12月1日至4日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」。回收有效樣本數為1,368份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.65%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（109年10月底）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。