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國民黨轟外交部「爽花3000萬推CPTPP」：只讓會員國知道台灣想加

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▲▼國民黨轟外交部浪費公帑。（圖／翻攝自國民黨臉書）

▲國民黨轟外交部浪費公帑。（圖／翻攝自國民黨臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

民進黨指控，國民黨主席江啟臣才說要加入CPTPP，但在立法院卻提案「凍結外交部預算」，阻礙台灣加入CPTPP。對此，國民黨9日反擊，外交部去年、今年度共編新台幣3000萬元，希望推動台灣加入CPTPP，但要求交代如何花用，外交部回應已達成「讓各會員國知道中華民國很想加入」的目標。

國民黨9日在臉書發文指控，民進黨鬧分裂，一面罵在野黨扯後腿，一面提案凍預算，外交部在108年、109年各編列1500萬元希望推動台灣加入CPTPP，總計3000萬元。今日國民黨要求交代清楚3000萬如何花用，外交部回應3000萬已達成「讓各會員國知道中華民國很想加入」的目標。

國民黨轟，外交部爽花3000萬預算，只是讓CPTPP會員國知道我們想加入？虛擲人民血汗錢的執行成效讓民進黨自己的委員都看不下去。

國民黨表示，去年包含民進黨立委羅致政、趙天麟都提案要求凍結，並直指該預算「實績尚無明顯」，證明外交部成效不彰，浪費公帑！民進黨一面罵在野黨扯後腿，一面又提案凍結預算，難道這些立委也是「扯後腿」、「與台灣為敵」嗎？還是民進黨宣示總統蔡英文已經跛腳，民進黨立委已經失控？

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