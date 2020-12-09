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蕭敬騰、田馥甄⋯台北跨年卡司曝光　黃明志邀蓋兒飆「漂向北方」

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▲▼台北跨年卡司出爐。（圖／台北市觀傳局提供）

▲台北跨年卡司出爐。（圖／台北市觀傳局提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

每年最受民眾期待的台北跨年卡司全曝光了！台北市觀傳局9日公布13組超強卡司，將由黃子佼、Lulu黃路梓茵擔任主持人，完整演出名單則有蕭敬騰、伍佰、田馥甄、魚丁糸、林宥嘉等13組知名大咖，還請來台北觀光代言人黃明志在跨年晚會中進行表演，並且預告結合多項最新技術，在5G高速帶領下推出「百人視訊合演」、「AR擴增實境運用」、「晚會即時自由視點」、「線上多視角觀看」等多項技術，誓言帶給觀眾耳目一新的體驗。

台北市觀傳局9日舉辦卡司記者會，觀傳局表示，第四度與觀傳局合作的黃明志，今年11月替台北市創作了全新單曲《你不認識我》。黃明志透露，除將邀請10位MV中的「奇樂女孩」一同站上台北跨年舞台演出之外，更驚喜曝光晚會當日還將和泰國15歲音樂精靈蓋兒Gail一起演出。

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▲▼台北跨年卡司出爐。（圖／台北市觀傳局提供）

觀傳局指出，為了參加這次的跨年演出，蓋兒Gail已提早飛抵台灣，目前正在進行14天的防疫檢疫，這次兩人將在台北跨年舞台首度合體演唱《漂向北方》，令粉絲相當期待。而連續2年攜手擔綱台北跨年主持大任的師徒檔黃子佼、Lulu，也

保證再次展現彼此的絕佳默契，替晚會增添更多笑料與歡樂，現場兩人一同製作晴天娃娃，祈求跨年晚會當天天氣晴朗。

觀傳局也提及，將與遠傳電信5G合作，推出多項亮點新技術，其中一大亮點即以動態捕捉技術，打造吉祥物AR共演的節目橋段。記者會現場台北市吉祥物「熊讚」與主持人視訊連線、可愛互動，而熊讚將在跨年夜帶給大家更多的驚喜演出。

此外，晚會也將出動體育賽事頂級攝影規格，在晚會舞台及台北101周邊設置多達40部攝影機拍攝，打造「晚會即時自由視點」，該技術結合5G超高網速運算整合，透過多部高速攝影機同時攝錄運算、拼接完整影像，創造給觀眾全新的觀看角度，並將晚會表演及煙火畫面零時差的提供給轉播單位、國際媒體。

▲▼台北跨年卡司出爐。（圖／台北市觀傳局提供）

為增進與跨年觀眾互動，傳遞科技零距離的實現應用，晚會節目橋段之一為表演藝人與「百人粉絲視訊同步演出」，透過5G的大頻寬、低延遲的高端技術，整合運用Microsoft（微軟）提供的客製化演出專用系統，達到百人以上同步連線，讓不能來到現場的粉絲跨越地域、跨越各種限制，與偶像零距離同台演出。

觀傳局說，最後一個亮點，即為日前已曝光過的「Multi View」多視角技術運用，沒辦法前往跨年現場的觀眾，在「雙導播」合作下可線上透過多視角隨選隨看跨年晚會，透過手機就能同時擁有多個視角，隨時點看不同的畫面，恣意切換最愛明星的角度，和「星光」零距離。

「台北最High新年城-2021跨年晚會」將於12月31日晚間6時30分至隔日凌晨1時於東森綜合台、公共電視及公視3台（含MOD）播出，網路平台將於台北市政府Youtube、台北旅遊網FB、浪LIVE直播平台、遠傳FriDay影音、Line Today、Yahoo TV、東森新聞Youtube及FB、迪克斯娛樂Youtube、必應創造Youtube及FB播出。

海外平台則於東森美洲新聞台、東森美洲超級台、東森美洲衛視台、東森美洲美東台、超視美洲台、東森亞洲新聞台播出，廣播也於台北廣播電台同步播出，更多跨年晚會轉播平台將陸續公布。

主持人：
黃子佼、Lulu 黃路梓茵

演出卡司（依筆畫排序）：
Hebe田馥甄、小宇、伍佰
宇宙人、艾怡良、林宥嘉
周興哲、魚丁糸、張若凡、婁峻碩
黃明志、蕭秉治、蕭敬騰

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