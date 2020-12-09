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幕後／柯文哲手寫信揪投票　黨代表選舉爆資源不公掀黨內互打

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▲▼台北市政府9日舉辦「TAS浪愛滿屋犬貓認養感恩& 2021年動物保護月曆發表」記者會，台北市長柯文哲現場與月曆狗狗近距離互動。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨代表選舉在即，面對黨內紛爭，柯笑稱「沒爭議更奇怪」。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨將在12日迎來首次黨代表選舉，全台灣從南到北預計選出100席黨代表。身兼黨主席的台北市長柯文哲也親筆手寫信，喊話黨員踴躍投票參與選舉，「讓更多人才可以加入，讓更多地建可以被實踐」。但黨內立委、高聲量政治明星紛紛幫子弟兵或友好勢力站台，甚至有前立委候選人掌握黨員名冊，直接進行拉票，引來選舉不公的質疑。

手寫信拉黨員投票　柯：讓更多人才可以加入

根據民眾黨規劃，黨代表預計將選出100席，其中，6都黨代表席次就佔了72席。12日進行網路投票，並於當天公布得票統計數字及選舉結果，16日將正式公告第一屆黨員代表當選名單。

為了讓黨員踴躍投票，柯文哲還特地錄影片、親筆寫手寫信要黨員多多參與。柯在信中提到，今年是辛苦的一年，新肺炎影響全世界，但是勇敢的台灣人還是繼續打拼前進。今年也是民眾黨成長的第一年，雖然跌跌撞撞，但是我們成功的把民眾的聲音帶進立法院，獲得大家的肯定。

柯文哲指出，我們也開始深耕地方，開了好幾個服務處，未來會繼續經營地方，培養人才。民眾黨的未來需要大家共同的參與，12月12日請大家參加黨代表選舉的投票，讓更多人才可以加入，讓更多意見可以被實踐。希望選出的黨代表可以凝聚全部黨員的力量，以台灣為名、以民眾為本，希望台灣因為有我們可以變得更好。

▲▼柯文哲給民眾黨的一封信。（圖／記者陳家祥翻攝）

▲柯文哲寫親筆信，喊話黨員踴躍參與黨代表投票。（圖／記者陳家祥翻攝）

黨內明星拉票遭疑不公平　柯：沒爭議更奇怪

而面對民眾黨的黨代表選舉引發互相攻擊紛爭，柯文哲則是看得很開，9日下午受訪時表示，「哎唷，如果選舉完全沒有爭議，不是更奇怪嗎？」

根據民眾黨規定，黨員選上黨代表後，將取得資格在未來進一步選出中央委員、中央評議委員等，攸關黨內的發聲權與資源分配等。而爭取選票各有方法，有黨員便質疑，部分參選人獲得黃瀞瑩、林珍羽等黨內政治明星的大力協助，還有黨內立委幫幕僚、子弟兵站台，在資源不對等的情況下，根本難以抗衡。

此外，還有2020年初立委參選人有意再戰2022，首要目標便是選上黨代表取得黨內話語權，但卻違反規定挪用過去選舉時取得的黨員名冊，直接針對有投票資格的黨員寄發文宣拉票，讓人不堪其擾。

黨內幕僚表示，立委選舉的時候有名冊，「但有簽切結，不能拿來做另外使用，此舉是不合法」，如今有選過立委的人拿黨員名冊來發文宣，對素人參選人不公平，已經接到不少地方黨員反映不公平，黨內主管已在觀望，不排除會進行懲處或訴諸法律行動。

選黨代表違法用個資　民眾黨：違者自負法律責任

民眾黨為此也特地發布聲明，指黨代表選舉舉辦在即，黨部提供候選人政見文宣代轉寄發服務，統一協助候選人推波政見文宣，也提醒各候選人不宜個別寄發選舉或其他資訊給黨員，以共同維護公平選舉環境，避免濫用黨員個資之爭議。

民眾黨特別強調，目前黨員資料的管理已訂有明確取用流程，依主席裁示只能由各區域主責之立委提出申請，且任何使用都必須簽立切結書。而針對本次黨代表選舉，中央黨部僅依相關規定公開陳列選舉人名冊，並無提供任何黨員資料或名冊予任一候選人。

民眾黨指出，經查，目前所流傳之部分地區黨員名單資料，係去年選舉期間及今年黨員大會籌辦期間，為動員黨員參與而提供相關人士運用，屬當時環境之必要，呼籲目前留存保有舊資料者，應依當時所簽協定，不得將資料使用於本次黨代表選舉活動，違者將自負相關法律責任。

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