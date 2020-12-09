福島核食？CPTTP？立委曝安倍晉三明年訪台　外交部：樂觀其成

▲前日本首相安倍晉三。（圖／路透）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委郭國文8日指出，前日本首相安倍晉三有意訪台，最快明年成行。對此，外交部政務次長田中光9日表示，目前官方還沒有接到消息，但民間有很大期待，外交部表示樂觀其成。

亞東國會議員友好協會會長、民進黨立委郭國文8日在立法院會質詢行政院長蘇貞昌時提到，日前邀請安倍晉三訪台並在國會演說，據側面了解，安倍晉三有意訪台，最快明年成行，希望屆時與談內容不是開放福島5縣食品，而是協助台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）。

▲外交部政務次長田中光。（圖／記者屠惠剛攝）



田中光9日赴立法院外交及國防委員會，審查「行政院函請審議『中華民國（臺灣）政府與馬紹爾群島共和國政府經濟合作協定』案」。無黨籍立委林昶佐、國民黨立委溫玉霞皆關心安倍晉三訪台相關事宜。

田中光表示，外交部官方還沒有接到消息，但民間有很大期待，外交部表示樂觀其成。林昶佐再追問，此意是否代表安倍晉三有可能訪台，田中光回應，「是的」。

溫玉霞也問，倘若安倍晉三訪台成真，是否會為台灣加入CPTPP帶來好消息。對此，田中光則說，安倍晉三本身來，就代表雙邊關係的長足進步，是否一來就能促進CPTPP，因為加入門檻不是一國說的算，「我們對另外11個國家都會努力爭取」。

其他人也看了這些...

►中天聲請假處分想保住52台 法院裁定駁回

►中天聲請保住52台遭駁回！4大理由曝光

►中天確定關台 蔡衍明轟：中華民國今天起走入獨裁政府



更多熱門新聞...

►中天聲請假處分被駁回 總統府：尊重司法不評論個案

►中天新聞台本週五下架 國民黨：民進黨覬覦52台已久



►振興一下我們的美麗