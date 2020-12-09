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大陸外長訪日謝長廷卻請假回台　外交部：沒有怠忽職守

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▲▼駐日代表謝長廷陪同台北市長候選人姚文智前往大同區掃街拜票。（圖／記者李毓康攝）

▲駐日代表謝長廷。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

駐日代表謝長廷日前返台，期間正值中國大陸外交部長王毅訪日，國民黨立委陳以信9日批評，大陸外長訪日是何等大事，我駐日代表卻可以放空城計跑回台灣，質疑謝長廷有怠忽職守、前線失職之嫌。對此，外交部政務次長田中光否認，僅強調外交部有替代系統，駐日代表處也有同仁積極關注王毅訪日的相關消息。

田中光9日赴立法院外交及國防委員會，審查「行政院函請審議『中華民國（臺灣）政府與馬紹爾群島共和國政府經濟合作協定』案」。國民黨立委陳以信質詢時詢問，王毅日前在11月24日至11月25日訪問日本，當時謝長廷人是否有在日本。

對此，田中光回應，謝長廷當時確實並不在日本，根據外交部了解，謝長廷有兩個重要的會議要開，「他是請假，可能有定期的會議必須要開」。

▲▼立法院外交國防委員會 外交部次長田中光。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部政務次長田中光。（圖／記者屠惠剛攝）

陳以信質疑，若是有重要的定期會議要開，為何謝長廷不事先向外交部請公假，而是請自己的假返台。田中光解釋，其中有一場是聯席會議，另外一場則是民間會議，「他大概很早就定好了」，駐日代表處也有同仁積極關注王毅訪日的相關消息。

陳以信認為，中國大陸外交部長訪問日本是何等大事，其中牽涉到我國的對日關係、人脈關係，駐日代表卻可以放空城計跑回台灣，「事前知道還硬要跑回來」。田中光表示，外交部有替代系統。

陳以信說，中國大陸外交部長訪日去就應該啟動替代系統，如果謝長廷有重要的會議要開，外交部就應該給予公假，而不是讓他請私人假期。對此，田中光說明，「他也有公也有私」。

陳以信再問，謝長廷此舉是否有怠忽職守、前線失職之嫌。田中光則連忙強調「沒有」，並再次強調外交部有替代系統。

此外，陳以信要求外交部對此提出書面報告，也獲得田中光當場允諾。

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