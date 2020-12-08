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桃園2021跨年晚會持市民卡過卡感應登錄　有機會中汽車大獎

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▲桃園2021跨年晚會，持市民卡抽大獎！（圖／市府提供）

▲桃園2021跨年晚會，持市民卡抽大獎！（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市民卡發行5週年，已有超過165萬張發卡量，配合今年「2021桃樂園Wonderland跨年晚會」舉辦抽獎活動，晚會當天，持市民卡於下午4時至晚間10時，至活動現場服務台過卡感應登錄（每人限登入一次），即有機會抽中FUJI愛沙發按摩椅、台鈴智慧雙輪電動機車eReadyFun、Nissan All New Sentra旗艦版汽車等大獎。

此外，在9日中午12時起至12月20日止，至「樂遊桃園」IG或跨年晚會官網活動頁面參加活動，就有機會得到「桃園跨年晚會VIP PASS」，可獲得在舞台前搖滾區，近距離觀賞演出的難得機會，請民眾把握機會。

桃園市觀旅局長楊勝評表示，「2021桃樂園Wonderland跨年晚會」於12月31日晚間7時，於高鐵桃園站前廣場隆重登場，由Sandy及阿Ken共同主持，晚會卡司包括動力火車、翁立友、SPARK、高爾宣、J.SHEON、黃美珍、孫盛希、品冠、陳零九、邱豐澤、樂天女孩等歌手，靈魂歌姬A-Lin則是壓軸演唱，並邀請第一線的防疫英雄與市民朋友們一起倒數，最後將由熱血樂團八三夭擔任壓軸後演出，「國師」唐綺陽也首度參與跨年盛事，將穿越時空解密2021，為市民朋友指點迷津，成為活動一大亮點。

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