桃園2021跨年晚會「國師」唐綺陽首度參與　為市民指點迷津

▲饒舌歌手Spark演唱。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

儘管疫情衝擊景氣，但桃園跨年晚會仍如常舉辦！桃園市長鄭文燦8日表示，今年是辛苦的防疫年，桃園跨年晚會以「桃樂園Wonderland」為活動主題，於高鐵桃園站前廣場熱鬧登場，「國師」唐綺陽也首度參與跨年盛事，呼籲大家戴口罩搭乘大眾運輸工具，來桃園跨年，期精彩的跨年晚會可以一掃疫情的憂鬱。

▲鄭文燦呼籲民眾做好防疫措施，搭乘大眾運輸工具，來桃園跨年。（圖／市府提供）



鄭市長指出，青埔地區搭乘捷運、公車、高鐵都很方便，且進場及疏散便利性高，因此成為跨年晚會首選地，也成為桃園跨年特色。今年五月天跨年演唱會也選擇於桃園國際棒球場開唱，同一時間互相尬場，相信桃園跨年夜一定精彩可期。同時，他也建議市民朋友可「搭乘捷運至A18站，走1號出口」、「搭火車至桃園火車站，轉乘跨年專車-桃園線（紅線）」抵達會場，以更便利的交通方式參加晚會。

▲桃園跨年晚會以「桃樂園Wonderland」為活動主題。（圖／市府提供）

鄭市長提及，桃園市民卡已發行5週年，至今發行超過165萬張，今年配合跨年活動舉辦抽獎活動，獎品十分豐富。此外，桃園市民卡將配合大數據及推播機制，規劃於明（2021）年1月推出市民卡桃園認同卡，讓外縣市民眾也可享有機捷、機場沿線商家優惠活動，享受桃園市民卡多功能服務。

▲桃園跨年晚會舉辦抽獎活動，獎品十分豐富。（圖／市府提供）

觀旅局長楊勝評表示，「2021桃樂園Wonderland跨年晚會」於12月31日晚間7時，於高鐵桃園站前廣場隆重登場，由Sandy及阿Ken共同主持，晚會卡司包括動力火車、翁立友、SPARK、高爾宣、J.SHEON、黃美珍、孫盛希、品冠、陳零九、邱豐澤、樂天女孩等歌手，靈魂歌姬A-Lin則是壓軸演唱，並邀請第一線的防疫英雄與市民朋友們一起倒數，最後將由熱血樂團八三夭擔任壓軸後演出，「國師」唐綺陽也首度參與跨年盛事，將穿越時空解密2021，為市民朋友指點迷津，成為活動一大亮點。

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