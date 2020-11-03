「好饗去大江」59家餐飲品牌大展食力　讓您享美食抽大獎

▲「好饗去大江」促銷活動，59家餐飲品牌大展食力。（圖／大江提供）

記者楊淑媛／桃園報導

全台百貨業週年慶戰火延燒至11月份，且氣溫明顯轉涼，秋冬保暖商品需求量大增有助於拉抬買氣，10月初週慶開跑的桃園中壢大江購物中心，看好這波消費熱潮，4日至30日推出餐廳美食版週年慶，集結館內59家餐飲推出「好饗去大江」促銷活動，讓消費者享美食抽大獎，免費入住價值萬元歐式童話城堡。

大江購物中心企劃部經理楊若琳表示：餐廳版週慶「好饗去大江」已邁入第三年，每年深受顧客們的熱烈參與，除了超優惠餐點，今年在活動期間內凡於餐飲品牌消費，且不限發票金額即可參加抽獎活動，最大獎將可獲得「合歡山暗空公園雙人摘星之旅」，前往位於南投的國際認證觀星景點－合歡山暗空公園，還能入住價值萬元的歐式童話城堡－老英格蘭莊園，假日還有大胃王競賽、小小廚神和首次舉辦「POTLUCK PARTY」等一連串活動陸續登場，屆時勢必吸引人潮進駐。

所謂「綠葉變紅花」餐飲品牌業，近年來翻身成為百貨零售業的聚客招財貓，有助於增加來客數進而帶動館內非餐飲、零售品牌業績。大江斥資四億打造的6000坪地下遊逛街城，於2017年9月盛大開幕，米其林星級、全台唯一、全桃獨家等特色餐廳美食陸續進駐，不只平日吸引人潮，假日更是一位難求，已成為大桃園地區的美食重鎮。

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