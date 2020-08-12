台糖公益路跑11月29日開跑　黃偉哲邀全國民眾帶三倍券來台南消費抽大獎

▲「2020台糖公益路跑啟動記者會」12日於台南台糖長榮酒店舉行，台南市長黃偉哲、台糖董事長陳昭義、活動大使林義傑等人邀請一起來為健康做公益。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導:

一年一度的台糖公益路跑又來囉！今年11月29日台糖公益路跑將於台南善化糖廠開跑，凡報名成功台糖就會為每位愛心跑者捐出50元等值台糖物資給台南市佑明視障協進會。

「2020台糖公益路跑啟動記者會」12日於台南台糖長榮酒店舉行，台南市長黃偉哲、台糖董事長陳昭義、活動大使林義傑，以及佑明視障協進會攜手邀請全國朋友一起來「為EYE而跑」，健康做公益。





台南市長黃偉哲讚台糖於公益不僅不落人後，更是領先起跑辦理多項公益活動，今年前半年很多活動都取消了，包括馬拉松，黃偉哲邀大家一定要報復性報名台糖馬拉松，希望大家組成復仇者聯盟來台糖報復，盡情參加各項好活動，且一人報名就捐50元的物資，為愛／EYE而跑意義非凡，除感謝台糖及活動大使林義傑，黃偉哲也表示接下來一連串的活動，台南市政府不管在交通維安或是活動的協辦上，一定會全力配合。





黃偉哲也提醒大家，參加路跑記得帶著三倍券消費，一起來抽五子登科大獎，首獎是一棟房子，二獎是一部車子，三獎是一些銀子，五子登科裡面房子、車子、銀子都有了，剩下的妻子跟孩子，黃偉哲說大家努力吧！





台糖表示，去年路跑首度移師擁有百年歷史的善化糖廠舉行，跑者佳評如潮，為讓更多人有機會感受用雙腳穿梭於百年糖廠間的感動，今年路跑活動再度選定於善化糖廠開跑，並規劃21公里、12公里及4.5公里的路線供跑者自由選擇，跑者可沿途欣賞曾文溪畔的風光、綠樹成蔭的堤防小路，以及充滿童趣的胡厝寮彩繪村。





台糖公益路跑除了路線規劃獲得跑者推薦外，完賽禮是深獲跑者喜愛，今年每位跑者皆可獲得由100％回收紗製成的機能排汗衫1件及迪卡儂100元抵用券，依不同組別還可獲得環保摺疊水杯、復古糖廠標誌提袋、印有糖鐵標誌的運動毛巾及方巾等完賽禮，總市價高達2000元。





今年活動報名費依路線組別分別為400、600及800元，以此計算，跑者最多可獲得比報名費高出5倍價值的完賽禮，比振興三倍券還優惠；此外今年9月起至12月29日持台糖公益路跑參賽證或付款證明入住台南台糖長榮酒店，即可享受跑者獨家優惠。更多好康請詳見2020台糖公益路跑臉書粉絲團或報名網站（https://reurl.cc/exrD0Q）)查詢。

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