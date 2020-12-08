唱「隱形的翅膀」替中天加油挨轟　高嘉瑜發表聲明反擊了

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

中天新聞台聲請換照假處分案7日被台北高等行政法院駁回，民進黨立委高嘉瑜7日在中天節目中，除了提出「用同樣標準看待其他電視台，形成一個媒體監督機制」等看法，也應主持人要求獻唱「隱形的翅膀」為中天加油，卻引來民進黨桃園市議員王浩宇砲轟「妳真的是夠了」。對此，高嘉瑜8日表示深表遺憾，自己在節目中唱歌是應主持人一再邀請而臨時起意。

高嘉瑜7日晚間於節目《頭條開講》提到，藉由這次事件，中天若下架後，是不是用「中天關台的標準」看待其他電視台，去形成一個媒體監督機制，而非針對中天電視台，這樣才不會讓中天支持者、觀眾認為是雙重標準，隨後也應主持人要求，獻唱招牌歌曲「隱形的翅膀」為中天加油，隨即引來王浩宇在臉書發文砲轟「妳真的是夠了」。

▲高嘉瑜唱歌替中天加油，遭同黨議員王浩宇發文砲轟。（圖／資料照、記者屠惠剛攝）



對此，高嘉瑜8日發出聲明表示，針對部分人士批評她昨天在中天《頭條開講》節目的發言是「公然質疑NCC關台的決定」，顯然與事實不符。

高嘉瑜說明，自己昨天完整的發言內容是，「藉由這一次的事件我們重新思考如何形成媒體自律或監督機制，把經營者本身的權力和界線劃分清楚，建立更公開透明的機制」，自己是從監督媒體、制度建立、標準一致的角度出發，而不是去評論中天關台這個個案。

高嘉瑜也說，針對部分人士批評她在節目中唱歌是「幫中天加油、要中天不要氣餒、要勇往直前？」等論調，她本人深表遺憾，因為自己在節目中唱歌是應主持人一再邀請而臨時起意。

高嘉瑜也強調，中天員工也是專業獨立的個體，希望不要影響員工的工作權益。

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