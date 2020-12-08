「用關台標準看其他台」高嘉瑜獻唱替中天加油　王浩宇轟：妳夠了

▲高嘉瑜（左）唱歌替中天加油，被同黨王浩宇（右）發文砲轟。（圖／資料照、記者屠惠剛攝）

記者陳羿妏／綜合報導

中天新聞台聲請換照假處分案昨（7日）被台北高等行政法院駁回，而民進黨立委高嘉瑜在上中天節目時，除了提出「用同樣標準看待其他電視台，形成一個媒體監督機制」等看法，也應主持人要求，獻唱「隱形的翅膀」為中天加油。不過，同黨立委王浩宇看完，隨後於臉書發文砲轟「妳真的是夠了」。

高嘉瑜7日晚間於節目《頭條開講》提到，藉由這次事件，中天若下架後，是不是用「中天關台的標準」看待其他電視台，去形成一個媒體監督機制，而非針對中天電視台，這樣才不會讓中天支持者、觀眾認為是雙重標準。

「很多人不能理解、接受」，高嘉瑜指出，中天關台案過程確實有很多遺憾的地方，像是「溝通行政作為、制度上能否讓民眾了解」、「政黨輪替後，類似事件會不會變成常態」、「NCC是否為獨立行使機關、如何行使獨立權」、「一再重演，對於媒體生態、言論自由都不是好事」等，如何建立更完善制度，不讓民眾認為是雙重標準、政治力介入，是此次中天關台應反思的。

高嘉瑜也說，「我相信這樣媒體的力量會持續」，中天能透過網路上繼續發聲，不會因此沒有聲音，且許多人家裡不一定會安裝第四台；而高嘉瑜應主持人要求，獻唱招牌歌曲「隱形的翅膀」為中天加油，「盼有一股力量，讓中天勇往直前，不要氣餒。」

▲王浩宇發文。（圖／翻攝臉書）

對此，同黨立委王浩宇隨後發文砲轟，「睡前轉到中天，本黨立委竟然唱歌幫中天加油、要中天不要氣餒、要勇往直前？更離譜的是，她還在節目中還發言質疑政府應該用同樣的標準檢視別的電視台？公然質疑NCC關台的決定？高嘉瑜，妳真的是夠了。」

王浩宇還指出，高嘉瑜過去親柯翻姚文智白眼，現在拿通告費去說昧著良心的話、背叛自己政黨的核心價值，「妳難道都不會良心不安嗎？妳難道不會認為，自己應該先跟黨內溝通再發言？」