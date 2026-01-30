家暴父當街搶小孩！外公慘被壓牆邊...4歲童嚇喊：NO、CALM DOWN

▲北部1名父親違保護令街頭追搶4歲兒，外公遭壓牆邊。（示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北部1名父親明知法院已核發家暴保護令，仍在街頭尾隨4歲兒子與其母親的父母（外公、外婆），伸手欲強行抱走孩子，並與外公發生拉扯、壓制行為。士院認定其構成「成年人故意對兒童犯違反保護令罪」，判處拘役20日、得易科罰金，並宣告緩刑2年，緩刑期間付保護管束，另須完成20小時加害人處遇計畫認知教育輔導（含情緒管理）。

被告阿強（化名）先前因對家人施暴，法院於2024年間核發通常保護令，命其不得對被害人實施身體或精神上的騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害行為，也不得騷擾接觸，效期2年。

未料阿強於2024年12月4日上午8時54分許，在北市某街道看見外公、外婆帶著男童外出後，竟一路尾隨，並伸手欲將孩子從外公懷中抱走。男童當場情緒慌張，多次喊出「NO」、「CALM DOWN」，外公抱著孩子快步離開，阿強仍緊追不放，甚至與外公發生肢體拉扯，並將外公壓制在牆邊、以腳抵住其身軀，妨害對方自由行動。

法官認為，阿強違反保護令並對兒童實施騷擾行為，構成「成年人故意對兒童犯違反保護令罪」。此外，阿強以強暴手段妨害外公自由行動權利，也觸犯《刑法》第304條強制罪；但法官認定兩者屬密接時間、單一犯意所為，構成想像競合，依法從一重罪名處斷。

同時審酌，阿強明知保護令仍無視規範，並以強暴方式妨害他人行動自由，行為不當；惟其犯後坦承犯行、無前科，並考量其需扶養家庭及男童母親所提修復關係意見，認宣告緩刑較為適當。

故判處拘役20日，可易科罰金，並宣告緩刑2年。依《家庭暴力防治法》規定，緩刑期間須付保護管束，並完成20小時加害人處遇計畫之認知教育輔導（含情緒管理）。法官也提醒，若違反緩刑負擔且情節重大，檢方得聲請撤銷緩刑。