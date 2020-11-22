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石雕藝術深入秘境！花蓮石雕藝術季閉幕　16件創作分放各景點

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▲花蓮縣長徐榛蔚出席「國際石雕藝術季」閉幕式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚出席「國際石雕藝術季」閉幕式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為期一個月的「2020花蓮國際石雕藝術季」活動，21日在蓮市文苑路戶外創作營場地圓滿舉行閉幕式，並呈現16位石雕家一個月所創作完成的大型石雕作品，縣長徐榛蔚出席典禮，除了感謝藝術家及策展夥伴們的用心與努力之外，更期許國際級的石雕藝術在花蓮深耕與傳承，打造成為石雕界的國際城市品牌。

花蓮以觀光文化立縣，並以「石頭的故鄉」自詡，歷經二十五年淬鍊的「花蓮國際石雕藝術季」不斷歷久彌新，活動辦理的規模及高度早已超越縣市格局，今年雖受新冠肺炎疫情影響，外國石雕藝術家無法來台，然仰賴台灣防疫有成，國內仍可如期舉辦大型藝術活動，讓民眾不用出國也能享受豐富的文化活動。「戶外創作營」也睽違9年再次回到文化局園區舉辦，選擇在文苑路段部分封路辦理，場地後方襯托著太平洋景色，藝術家反應都非常享受這個場地，民眾亦可連貫參觀石雕博物館、圖書館、美術館至戶外創作營等，動線上相當方便。

▲花蓮縣長徐榛蔚出席「國際石雕藝術季」閉幕式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

木雕競賽首獎陳權榮。

大型石雕作品完成後即將展開新旅程，23日起陸續吊運至花蓮境內各處風景區設置，包括花蓮縣文化局園區將設置包括李紫晴「時空‧印記」、馮朝宗「追光」、鄧善琪「風動」、林立仁「洄瀾的約定：紙與洄紋針」、葉汸宸「一片漣漪」及黃清輝「心之山」等6件作品，鳳林遊憩區將設置包括陳彥伯「花間」、樊烱烈「藏山伴月」、王標「聽見奇萊‧福爾摩沙」、張書瑋「春暖花開」及魏永賢「舞動」等5件作品，豐濱靜浦「太陽廣場」將設置吳明聲「空間書寫」及侯連秦「心象‧源流」等2件作品，長濱八仙洞遊憩區將設置向光華「寂光山嶺」及蔡文慶「向海的風景」等2件作品，太魯閣綠水管理站則設置約瑟夫‧維西「果樹」等1件作品。歷屆石雕藝術季作品設置點遍佈東部山海線，本屆首次延伸設置於靜浦、八仙洞及綠水等，讓石雕藝術深入山海秘境。

▲花蓮縣長徐榛蔚出席「國際石雕藝術季」閉幕式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲木雕競賽貳獎西又．比林。

國際石雕藝術季期間，動態活動於文化局園區你來廣場及絲路，每周六日安排「集石行樂市集」，邀請在地咖啡店家、知名小吃、手作攤商逾八十攤，每週並邀請全國知名街頭藝人現場演出，並開設包括璞石畫、磨石、石藝杯墊製作、石膏、刻章、石頭彩繪、馬賽克拼貼等超過50場次的民眾DIY體驗，計超過一千位民眾報名參加，場場爆滿。而靜態展覽部分則南北輝映，除了於花蓮縣石雕博物館展出「石動曼波─2020花蓮國際石雕藝術季特展」、「洄瀾石報—石材產業發展及生活應用展」及「新創石藝展」，美術館展出「雕塑的力量—台灣雕塑今昔滙展」，圖書館展出「雕塑主題書展」以外，另於玉里璞石藝術館展出「重返榮耀-花蓮縣石彫協會歷屆會長作品邀請展&薪火相傳-璞石畫創作聯展」等，帶動南區玉里藝文熱度，合計透過北區及南區各點，展期9月至11月期間預估將能營造出約5萬人次的參觀率。

▲花蓮縣長徐榛蔚出席「國際石雕藝術季」閉幕式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲木雕競賽參獎田欽賢。

典禮中，徐縣長除了頒贈獎座表揚16位石雕藝術家之外，為維護原住民文化資產，傳承原住民手工藝及提昇雕刻藝術創作水準，也表揚花蓮縣原住民族木雕競賽得獎作品，首獎由陳權榮老師奪得、貳獎為西又．比林老師、參獎為田欽賢老師。

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