合歡山武嶺「人車塞爆」照片瘋傳！遊客嚇到退房　真相曝光哭了

▲許多遊客誤以為中秋連假合歡山塞爆，但這其實是2015年武嶺單車賽舊照。（圖／翻攝自臉書／南投縣仁愛警分局）

記者柯沛辰／綜合報導

中秋連假全台各地湧現人潮，不料近日一張合歡山武嶺被塞爆的照片瘋傳，讓不少房客看完嚇壞，紛紛退訂旅館，連業者也叫苦連天。事實上，附近景點的遊客沒有平常多，警方也澄清這張照片是2015年武嶺單車賽舊照，今年中秋合歡山車流順暢，民眾不用太過擔心。

網路上流傳的假照片可見，台14甲線合歡山公路被擠得水洩不通，現場不僅人車混雜，還有不少單車騎士被塞在車陣中，完全動彈不得。有網友看到後，質疑警方交管措施不完善，執法消極，導致中秋大塞車。

▲南投仁愛警分局PO出現場照闢謠。（圖／翻攝自臉書／南投縣仁愛警分局）

不過，南投縣警局仁愛分局3日澄清，近期網上流傳的是2015年武嶺單車賽舊照，今年中秋武嶺、合歡山地區雖車多，但在警員堅守崗位、全力疏導下，交通尚稱順暢，歡迎國人趁著假期上山走走，也給值勤員警一個鼓勵。

根據《聯合新聞網》報導，旅館業者指出，中秋連假本來預訂滿房，但許多遊客看到照片後嚇壞，紛紛打電話來取消訂房。當地民眾也說，明明今年連假好天氣，遊客卻特別少，真的是被網路亂傳的假消息害慘。