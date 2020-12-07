手搖飲「飲料杯每年用超過15億」　環署：2個月內提具體減量政策

▲張子敬表示，希望給環保署2個月時間，再提出具體改善飲料杯使用情形。（圖／翻攝國會頻道）



記者許展溢／台北報導

立法院社福及衛環委員會今（7日）邀請環保署署長張子敬針對「從南投草屯、雲林崙背垃圾場火警全面檢視我國各縣市垃圾處理及焚化爐運作狀況」等進行報告並備詢。時代力量立委王婉諭提到，環保署2011年調查手搖飲等通路一次性飲料杯每年使用15億，去年預估少了1.5億，但至今數據沒變卻說減量有成無法說服。

王婉諭表示，在環保署一次性產品減量宣導網上看到，目前一次性飲料杯每年使用15億，回收成果1.5億。環保署廢管處處長賴瑩瑩說明，數字來自常用對象統計推估，如手搖杯飲料店當時因有自備折扣優惠請他們提報。

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王婉諭不解，2011年到今年每年都用15億，10年前和10年後手搖飲普及率應不同，為何現在還是15億？且根據民團推算2019年各通路就用了20億。張子敬說接受指教，會再檢討，並坦言雖一直在推動，但無法有效去達成，會再想策略努力。張子敬強調，正在研究中，不過「也要找到找到蘿蔔跟棒子」才能做。

王婉諭建議小琉球在推動的「琉球杯」，或許能在本島進行。張子敬則說，現在環保署推「奉茶」App，將資訊公開出來，讓民眾在外可隨時裝水，就不會去買飲料，只是茶和飲料這些東西不一定是隨身杯可取代，會在這一塊努力，花更多力氣。不過，王婉諭說，依自己使用經驗「常常當機、資訊不完全。」張子敬最後強調，飲料杯部分會檢討並推動，希望給環保署2個月時間，再提出具體減量規劃。

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