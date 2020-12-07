台鐵監測危險邊坡「猴硐原被列穩定級」　交部要求3個月內檢討分級

▲台鐵持續搶修瑞芳-猴硐間邊坡坍方。（圖／台鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

受到連日大雨沖刷，台鐵猴硐至瑞芳段因鐵道沿線土石鬆動坍方，宜花東路線幾乎整條阻斷，預估最快要到12月13日才能通車。立法院交通委員會今（7）日有多名立委關心台鐵邊坡安全，交通部政務次長陳彥伯表示，在事故後已要求台鐵重新滾動式檢討現行邊坡分級是否需調整，在立委要求下，他也承諾會朝3個月內完成努力。

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▲交通部次長陳彥伯。（圖／記者屠惠剛攝）

台鐵去年完成全線邊坡檢測及分級，其中，並無路段被列為A級（邊坡有明顯不穩定徵兆），猴硐走山路段原先則只被列為C級穩定邊坡，事故發生後，才立即提升為A級。此外，B級被查出有17處（有疑似不穩定徵兆）邊坡，C級（相對穩定、沒有明顯不穩定徵兆）則有1381處，交委會今審查「公路法部分條文修正草案」案，有多名立委就關心台鐵邊坡安全及分級制度問題。

▲▼台鐵持續搶修瑞芳-猴硐間邊坡坍方。（圖／台鐵提供）

立委洪孟楷指出，2022年是鐵道旅遊年，安全是最重要的，雖然這次事故是天災，但台鐵應該加緊速度做邊坡安全確認並重新調整分級。對此，陳彥伯回應，在這起事件後，交通部已要求台鐵重新滾動式檢討現行邊坡安全分級，並評估需不需要調整，應委員要求下，也同意朝3個月內完成初步評估努力。立委李昆澤也說，台鐵局應邀集相關學者專家，針對C級邊坡，進行再檢視，並且研議擴大加裝邊坡預警系統。

立委魯明哲表示，現行被列C級的邊坡有1381處之多，但這麼多的數量，台鐵應該要重新細分分級，不能把50分-80分地路段都列在同一級，等到崩塌才提升到B級、A級，從分類開始就應該做到預警，否則就沒有超前部署的功能。陳彥伯表示，會請台鐵研究。

▲台鐵持續搶修瑞芳-猴硐間邊坡坍方。（圖／台鐵提供）

交通部長林佳龍昨親赴現場視察，他表示，因為大量土方清運還要3-4天完成，之後才能換軌、設電力桿等等，每個行動都受到現地狀況影響，最快要12/13才能恢復通車，如果天候持續不良，還可能受到影響延後。

由於該處邊坡坍塌情況相當嚴重，已列入A級邊坡，交通部針對台鐵行車安全改善十年計劃，已編列10億預算會優先進行，需要增加的預算還在估算中，未來若需要更改路線或隧道等， 經費會以緩濟急，交通部全力支持。

另外，林佳龍也說，這次台鐵宜花鐵路中斷，也更加確認北宜高鐵的必要性跟急迫性，交通部將以北宜直鐵替代方案推動北宜高鐵，12月會提出綜合規劃，將加速來進行。

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