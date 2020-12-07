陳吉仲：萊豬開放不代表是要換取所有相關議題或協定

▲陳吉仲說，萊豬開放不代表是要換取所有相關議題或協定。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

總統蔡英文發布行政命令，宣布於明年1月開放進口含萊克多巴胺美豬，各界推測台灣宣布開放萊豬，是預期可以換得談判台美BTA（雙邊貿易協定）。不過美國總統當選人拜登接受《紐約時報》（The New York Times）專欄作家訪問時表示，上任後暫時不會簽訂任何貿易協定。農委會主委陳吉仲今（7日）表示，不代表是要換取所有相關議題或協定。

拜登接受紐約時報專欄作家弗里曼（Thomas Friedman）專訪時表示，「我們要確保透過優先投資美國，來打這場仗」，拜登說，能源、生物技術、先進材料、人工智慧等領域都是政府大規模投資研究範疇，「我國在境內、勞工、教育等面向做出重大投資之前，我不會和任何人簽訂新的貿易協議。」

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立法院經濟聯席會今繼續審查「行政院農業委員會函，為修正該會101年9月7日農防字第1011473960號公告，請查照案。」會前媒體問陳吉仲拜登稱上任不會簽訂貿易協定指出，總統蔡英文8月28日有特別提到萊豬開放「是整個台灣在參與所有國際組織的障礙解除」。

陳吉仲強調，這不代表萊豬明年一月開放是要換取所有相關議題或協定。至於相關事項25日前是否能審查完？陳吉仲說，會依照立院要求，盡快把農委會等事完成。

