王婉諭提案修《精神衛生法》　盼構築社區支持網路

▲時代力量立委王婉諭召開《精神衛生法》修法提案記者會。（圖／王婉諭辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

適逢國際身心障礙者日，時代力量立委王婉諭3日提出《精神衛生法》修正草案，新增「病人及家庭照顧者社區支持服務」的專章，希望建立社區精神照護的資源與橫向連結，為受精神疾病所苦的患者與家屬，築起社會支持的網絡。

王婉諭3日上午於立法院召開《精神衛生法》修法提案記者會，並邀請台灣家連家精神健康教育協會理事長黃莉玲、台灣憂鬱症防治協會理事長張家銘、義謙法律事務所主持律師翁國彥、台北市康復之友協會總幹事陳冠斌、新北市康復之友協會總幹事謝詩華、伊甸社會福利基金會活泉之家暨精神疾病照顧者專線主任廖福源等人出席。

王婉諭指出，總統蔡英文在今年就職演說曾提及，精神疾病、藥癮與家庭暴力等問題，不只是個人或家庭的事，更是政府的事。當家庭無法妥善照顧這些患者時，政府就有責任介入協助。然而，面對接連發生的重大社會事件，再次凸顯目前的因應與處理機制相當不足，精神疾病病人與家庭照顧者需要得社區支持服務，也付之闕如。

王婉諭表示，希望中央的法令與政策可以往前端，協力地方佈建社區支持服務的資源，正視精神障礙家庭的困境，在本次修法草案中，也新增「病人及家庭照顧者社區支持服務」的專章，希望建立社區精神照護的資源與橫向連結，為受精神疾病所苦的患者與家屬，築起社會支持的網絡。

▲時代力量立委王婉諭。（圖／王婉諭辦公室提供）



黃莉玲表示，現階段的社會樣貌，家人發病後幾乎是由家屬承擔照顧，但家屬往往不知道發病的原因與適當的處理方式，尋找社區的照顧資源更是四處碰壁，導致當接觸到醫療以外的資源時，往往都已發病多時。

黃莉玲認為，如果在初發病時，能夠及時給予家屬更完整的衛教課程，並且提升社區復健及支持服務的多元性及可近性，以協助病友穩定病情、支持他們在社區自立生活，相對也就能減輕家屬照顧的壓力。

黃莉玲也說，長遠而言更必須敦促衛福部與教育部的橫向協力，落實精神衛生與心理健康的教育，系統性地自國民義務教育、高中職乃至大專院校，讓國民從小對精神疾病有正確的認知。

張家銘則表示，透過早期介入，避免病情惡化到出現傷害行為時，才以強制力解決問題，因此建立一個建立根植於社區的危機處理團隊，形成符合在地需求的因應與處理機制相當重要。

陳冠斌指出，《精神衛生法》很早就有社區心衛中心的設計，但是由於編制不清、位階不明、沒人沒錢，有的縣市社區心衛中心只有一人，或是科員兼任，難以發揮完整的資源轉介與長期支持、追蹤服務。

陳冠斌也認為，社區心理衛生中心的組織及運作，應確實考量各地方政府的資源與需求差異，但是在人口數較為稠密的轄區，也應審慎斟酌提升中心的層級，由該中心整合所屬衛生、社政、警消、教育、勞工等單位業務及人力，俾利各機關單位共同合作。

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