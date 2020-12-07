南投沒焚化爐老問題再起！環保署署長：無法如預想的可統一調度

▲張子敬說，已經協助很多縣市處理垃圾問題。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

立法院社福及衛環委員會今（7日）邀請環保署署長張子敬針對「從南投草屯、雲林崙背垃圾場火警全面檢視我國各縣市垃圾處理及焚化爐運作狀況」等進行報告並備詢。對於部分縣市屢有無法自行處理垃圾問題，調度上是否有何困難？張子敬說，能夠協助的都協助，只是沒有用法規去強制。

會前媒體問焚化爐垃圾大戰統一調度有什麼困難？張子敬表示，焚化爐在法規是「可統一調度」，不過，因為焚化爐慢慢老舊，處理量能減少，能夠協助的都協助了，主要是有個院轄市有疑慮，且還有地方和民意機關意見等，並沒有如預想的，需要就可調度。

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是否沒辦法調度或要各縣市自行處理？張子敬說，已做很多調度，只是沒有用法規強制，私下協調部分，能夠協助縣市都有協助。至於南投是遇到什麼問題？張子敬說明，南投原本就沒有焚化處理設施，必須仰賴其他縣市資源，以互相資源、互惠條件，去看彼此是否能夠遵守，所以才有調度上的問題，現在才要在相關垃圾場做暫置。

至於南投說配合中央不蓋焚化爐，現在不蓋反而中央無法配合處理，張子敬說明，當初焚化爐建設，後來推動資源回收減量，發現效果很好，因此焚化爐建設末期，後面幾座焚化爐量能可能會過多，才檢討是否不要蓋這麼多，最末班才有檢討、評鑑情況。

張子敬進一步解釋互惠部分，並不是要收費，而是其他縣市資源條件不同，處理後會有底渣問題，以高雄市政府為例，資源條件是，垃圾處理後的底渣，希望運來垃圾的縣市能再運回去利用，若能配合就可以支援。