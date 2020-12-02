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「QQㄋㄟㄋㄟ好喝到咩噗茶」真的有！店家跟上潮流：講出來折5元

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▲▼手搖杯，珍奶，珍珠奶茶，奶茶。（圖／記者許力方攝）

▲珍珠奶茶。（圖／記者許力方攝）

記者施怡妏／綜合報導

台灣民眾喜歡喝手搖飲，店家為了吸引客人的眼球，會花心思替飲料取名字，但有些名字實在太特別，令不少人看到後都很傻眼。近日網路爆紅的飲料名「QQㄋㄟㄋㄟ好喝到咩噗茶」，竟然真的有店家在販售，且只要在點餐時講出飲料名，還可以折5元，不少網友看到後心動直呼「衝一波啦！」

原PO在臉書「爆廢1公社」發文，貼出一張珍珠奶茶的照片，仔細一看，飲料上的標籤就寫著「QQㄋㄟㄋㄟ好喝到咩噗茶」。許多網友看完後笑翻，「原來真的有這一杯呀」、「我還以為影片是假的耶，居然真的有」、「突然想喝珍奶了」、「我以為只是搞笑影片而已」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

▲真的有店家販賣該飲料。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

貼文底下有網友神出飲料店，根據該飲料店的官方臉書貼文顯示，如果有需要「QQㄋㄟㄋㄟ好喝到咩噗茶」，「只要你『講出來』，我們就幫你做，再幫你折5元」。不少網友留言大讚「「店家懂行銷」、「我決定帶我男友去讓他唸」、「可以加5元讓店員唸嗎」。還有網友搞笑回「如果只說咩噗茶，也能扣5元嗎？」店家則幽默回應，「這樣應該會拿到一杯紅茶」。

另外，店家也補充說明，「喬瑟夫的影片並不在本店拍攝，且與本店無合作關係」，因為覺得有趣，無聊印個標籤出來拍照發朋友圈，沒想到意外掀起討論，「所以將原有的『珍珠奶茶』改標籤名稱販售，並會收錄在下一期的菜單」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

▲網友們紛紛感到驚訝。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

「QQㄋㄟㄋㄟ好喝到咩噗茶」一詞源自於知名YouTuber「喬瑟夫ChillSeph」的頻道，他日前上傳新影片，諷刺飲料店取名亂象，在影片中將珍珠奶茶取名為「QQㄋㄟㄋㄟ好喝到咩噗茶」，還逼客人要完整的念出飲料名，影片一出之後，立刻引起許多網友熱議。

‧全台必吃buffet之一

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