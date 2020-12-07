萊豬修法提案立院通過！國民黨團怒包圍主席台轟：民進黨墮落

▲立法院經濟委員會國民黨團抗議。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

立法院經濟聯席會今（7 日）繼續審查「行政院農業委員會函，為修正該會101年9月7日農防字第1011473960號公告，請查照案。」立委為萊豬議題又吵翻，因主旨聚焦開放萊克多巴胺美豬，國內禁用乙型受體素，最終表決民進黨團以人數優勢通過，加上主席賴瑞隆建議全案保留送院會處理，藍委氣炸認為應討論表決才行，要求程序發言，包圍主席台怒轟民進黨墮落。

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▲▼藍委包圍主席怒轟民進黨墮落。（圖／記者屠惠剛攝）

一開始賴瑞隆表示，詢答都結束，因明天行政院長蘇貞昌就要召集朝野協商處理，建議本案保留送院會，休息10分鐘協商，這時藍委全部擠到主席台，拿起看板要求程序發言。有委員提出「停止討論」，國民黨立委楊瓊瓔大喊不能這樣，為何不能發言，再怎樣也不能沒有討論。國民黨立委林為洲大批民進黨墮落成這樣，不敢發言、表態，為自己政策辯護。在一旁民進黨立委莊瑞雄則反說國民黨墮落。

藍委不滿怒吼今天完全是一場「違法表決」，主席則繼續逐案點名表決，最後宣告今出席委員共有46人，贊成29人、反對0人，棄權17人，決議全案保留送院會處理，在吵了幾十分鐘後宣布散會。

▲主席賴瑞隆最後宣布散會，全案保留送院會朝野協商。（圖／記者屠惠剛攝）