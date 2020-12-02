特定電池、照明螢光燈9類含汞產品　明年元旦起禁止製造進口

▲環保署、衛福部等跨部會發表執行汞水俣公約成果。（圖／環保署提供）



記者許展溢／台北報導

汞俗稱水銀，相當濃度下會對大腦及神經系統造成損害，並且損傷器官，為保護人類和環境免受汞危害，聯合國訂定汞水俣公約，並於2017年8月16日生效。環保署今（2日）指出，在公約生效前，已順應國際加強汞管理潮流，明年1月1日起加強9類含汞產品管制，禁止製造及進口，與公約期程一致。

環保署表示，邀集衛福部、農委會、勞動部、經濟部等，推動跨部會「執行聯合國汞水俣公約推動計畫」，協力減少環境汞含量，計畫於2016年6月27日由行政院核定。公約規定自2021年1月1日起加強9類含汞產品管制，包括特定電池、開關及繼電器、普通照明緊湊型螢光燈、普通照明直管型螢光燈、普通照明高壓汞燈、電子顯示螢光燈、化粧品、殺蟲劑/殺菌劑/局部抗菌劑、非電子測量儀器等。

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環保署說明，針對這9項產品，在跨部會共同努力下，已全數完成修訂相關法令，規範2021年1月1日起禁止製造及進口，與公約期程一致。

環保署最後表示，聯合國2015年設定2030年永續發展目標，議程中含括評估全球化學品管理發展趨勢，我國執行汞水俣公約已具初步成果，後續將持續透過跨部會及產學研攜手合作，促進化學品安全環境，與國際共同邁向永續發展目標，實現地球的和平與繁榮。