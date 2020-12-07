高嘉瑜剪完髮又綁回公主頭　「網友跟髮型師可能都覺得氣餒」

▲立委高嘉瑜剪髮新造型。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

民進黨立委高嘉瑜日前公開自己租屋處照片，對積如山的衣服和泛黃的枕頭引起網友熱議，昨在臉書PO出新造型，網友狂讚「變年輕」，對此，高嘉瑜7日受訪時笑說，大家對她的公主頭一直很有意見，所以每次只要拿下公主頭，都會得到稱讚，雖然獲得好評，但隔天還是馬上綁回公主頭，「網友跟髮型師可能都覺得很氣餒」。

高嘉瑜6日在臉書PO出新髮型，拆掉過去的招牌「公主頭」，頭髮剪至及肩的長度，還表示自己要「先整理頭髮，再整理房間」，照片曝光後，網友紛紛留言大讚「最少年輕20歲以上」、「很可愛」。

不過，高嘉瑜7日現身立法院，仍然綁回公主頭造型，她受訪時表示，上次剪頭髮是選舉完，到現在也快一年，因為自己的頭髮很長也很毛躁，希望整理一下頭髮，換個心情，有時間再把房間整理乾淨，「這些是我的當務之急。」

對於網友的稱讚，高嘉瑜說，大家對她的公主頭一直很有意見，所以每次只要拿下公主頭，都會得到稱讚，雖然獲得好評，但隔天還是馬上綁回公主頭，笑說「網友跟髮型師可能都覺得很氣餒」。

高嘉瑜表示，現在大家對她最期待的兩件事，一個是拿掉公主頭，一個是整理房間，她也透露最近開始著手規劃整理，「很多人提供Idea給我，像是可以邊整理邊開直播、邊跟網友聊天，分享衣服、順便再把衣服拿來拍賣等」，大家都蠻有創意的，但整理房間過程可能有很多不能曝光的隱私，因此也還在思考怎麼整理，「整理房間跟大家分享也是蠻有趣的事，很多衣服可以勾起回憶，或是可以聊天的話題，應該蠻有趣的！」

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