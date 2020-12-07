逢165周年！青山宮陣頭人數8500人「史上最高」　廟方：不會再增加

記者袁茵／台北報導

青山宮遶境連續3天熱鬧登場，然而卻連續3天放鞭炮，引發民眾抱怨，甚至打爆1999電話檢舉。對此，青山宮秘書陳玉敏向外界致歉，並提及此次出動陣頭人數達8500人，但未來不會再增加。

▲艋舺青山宮。（圖／記者黃宥寧攝）

關於公廟是否有接獲民眾投訴或抱怨電話？陳玉敏7日受訪時表示，有，幾乎都是抱怨鞭炮太大聲、大家要上班上課等，但在地舊住戶比較能體諒，新移入的住戶比較不能接受。

陳玉敏提到，今年遶境的確有缺點，但也有優點，遶境時旁邊有幾萬人都在看，這些人都是「按讚」，不過在樓上看電視、看書或隔天要上學的人就會覺得不滿，「正反兩面都要顧。」

陳玉敏說，由於適逢165週年，此次陣頭出動人數高達8500人，許多地方大老、企業都會設壇祈求庇護，紅壇更是從去年18個，今年一口氣新增到32個，所以青山靈安尊王要走完，也花了比較多的時間。

最後，陳玉敏坦言，活動只到6日，7日晚上是替青山靈安尊王設壽宴，活動辦完之後一定會做檢討，明年也不會再出動這麼多人，且噪音部分一定要改善。

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