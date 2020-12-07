「萊豬還沒解決就要談核食」　侯友宜：民眾對政府把關食安充滿不信任

▲新北市長侯友宜。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

蔡政府將開放含萊克多巴胺豬肉進口爭議未歇，近期日本核災區食品進口議題再度引發討論。新北市長侯友宜7日受訪時回應，還有很多萊豬問題還沒解決，現在就要談到核食要不要進來，民眾對於政府把關食安充滿不信任感，「先把萊豬做好吧！這才是最迫切的。」

侯友宜表示，現在最重要的還是萊豬標示，現在標示還是沒辦法清楚讓民眾一目瞭然，不能只標原產地，要標示有無萊劑，他也提到，總統蔡英文不是說過，要讓民眾選擇吃或不吃，但沒標示清楚，民眾要怎麼選擇？

侯友宜表示，還有很多萊豬問題都還沒解決，現在就要談到核食要不要進來，民眾對萊豬還有疑慮，對於政府把關食安也充滿不信任感，核食到底有沒有安全？能不能確保食安？相信民眾心中還是有很多疑慮。

「先把萊豬做好吧！這才是最迫切的。」侯友宜強調，核食如果無法做到安全無虞，請記得萊豬給我們的經驗，嚴格把關才是最重要的，確保民眾使用安全無虞的食品，這是政府的責任，全民一起來監督。

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