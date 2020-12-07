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高雄檢疫移工再違規！2女「走廊偷泡泡麵、裝熱水」　通通被罰10萬

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記者吳奕靖、陳羿妏／高雄報導

高雄市衛生局近日針對防疫旅館加強稽查，11月19日一名菲律賓籍漁工為了拿東西給隔壁房的友人，違規走出門外8秒鐘，遭開罰10萬元。不過，高雄市疾病管制處處長何惠彬指出，衛生局近日根據防疫旅館監視器畫面，再查到2名移工，深夜走出房門外「泡泡麵、裝熱水」，目前2人皆被開罰10萬元。

▲▼高市檢疫移工走廊偷泡泡麵。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄又有2名女移工被發現入住檢疫旅館期間，深夜到走廊泡泡麵、裝熱水。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

何惠彬表示，鑒於近兩周居家檢疫人數大幅攀升，11月22日計2739人，12月6日計3859人，兩周期間共增加1200人，因此，衛生局持續加強防疫旅館稽核，也提醒防疫旅館加強巡邏及監控錄影畫面，嚴防入住防疫旅館人士無故不當外出，目前經統計11月1日至12月5日，於防疫旅館違規國際移工計9人，違規態樣包含傳遞物品、串門子等。

高雄市衛生局日前調閱監視器，發現一名菲律賓籍漁工11月13日入住防疫旅館後，19日卻為了拿東西給隔壁房的友人，走出房門8秒，違規情形全被監視器拍下，事後依規定開罰10萬元。

何惠彬指出，為強化監控效能，衛生局再調閱某防疫旅館11月28日晚間10時至11月29日清晨6時許的監視器畫面，赫然發現有2名移工於分別於深夜時，拿泡麵碗、水壺到走廊外的飲水機裝熱水，針對上述兩項情形，目前已對2人開罰10萬元。

▲▼高市檢疫移工走廊偷泡泡麵。（圖／記者吳奕靖翻攝）

衛生局呼籲，不論是國人或外國人居家檢疫期間務必遵守防疫規定，切勿心存僥倖，針對查獲不當離開檢疫場所之狀況查證屬實者，將依法裁罰新台幣10萬元以上100萬元以下罰鍰。

高雄市觀光局也表示，已通令所有防疫旅館，針對防疫旅館內樓梯間、走廊間的飲水機移除或張貼停用標示，並加強巡邏監控，一旦查獲檢疫者違規步出房門，除立即勸導入房外，亦應立即通報衛生局查處；另提醒國際移工業者，於移工入住前，務必妥為告知移工禁止外出之相關規定，檢疫期間如出現任何身體不適之症狀，應立即通報衛生局防疫專線7230250尋求協助。

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