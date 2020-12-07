28歲媽猝逝！夫PO「相戀首日、分別照」道思念　淚崩：真的失去妳

記者曾筠淇／綜合報導

一名28歲的年輕媽媽生產後，經醫師評估接種流感疫苗，然而，卻在11月出現嚴重不良反應而住進加護病房，急救2個月仍不幸病逝；本月4日，先生在臉書上發文表示，「2020年是我最開心的一年，也是我最痛心的一年。」整篇長文藏滿他對愛妻的思念，幸福時光對比現況，格外引人鼻酸。

▲28歲媽最終仍不敵病魔。（圖／翻攝自Facebook／28歲媽丈夫）

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回顧整起事件，這名年輕媽媽在今年9月6日生產，10月5日經醫師評估後，決定施打流感疫苗，豈料竟出現嚴重不良反應，隔天先是發燒到38.5度，心跳每分鐘更破140下，進而倒地休克。10月9日，年輕媽媽插上葉克膜並接受洗腎，醫院則發出病危通知，10月12日轉診至台大，診斷是急性心肌炎，必須「換心」才有機會延續生命，否則腎、肺、肝都會壞死。

丈夫先前就曾透露，太太起初就診的輔大醫院在10月12日就已通報衛福部，然而卻到同月23日才接到關心電話，同日，他向衛福部申請了預防接種受害救濟，但是光跑流程就要等4至6個月，「太太不能再等太久！」而後，疾管署不但沒有給予正面回應，就連檢驗報告也遲遲沒有給出來，讓家屬難以接受。

▲丈夫淚崩表示，「她才28歲，才當媽媽一個月。」（圖／記者陳以昇翻攝）

先生4日在臉書上寫了長文，記錄與愛妻相識、相愛9年的故事。兩人從2011年10月10日交往，2012年一起度過第一周年，還參加雙十國慶活動，2015年在新竹度過第四周年，2016年去花蓮度過第五周年，2017年去小琉球度過第六周年，然而，2020年第九周年，卻是在醫院度過。

先生表示，太太明明求生意志很強、很想活下來，最終卻不敵病魔，在12月3日「完全放開我的手」，拔掉呼吸器後，他才體會到，「我是真的完全失去妳了，再幫妳抹去最後一滴眼淚，沒有病痛的離開，再叫妳一聲：老婆 ～不會痛了」，而他，也一定會好好照顧寶貝女兒，請放心去天堂當小天使，「守護著我們！」

整篇文章全是對愛妻的思念，他也PO出「我們在一起的第一張照片」和「我們要分開最後一張照片」，紀念他最深愛的老婆。兩張照片對比之下，格外引人鼻酸。