萊豬行政命令混亂中出委員會　林為洲嗆綠委：心虛！

▲立法院經濟委員會審查萊豬行政命令，民進黨強行表決，國民黨團湧上抗議。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

立法院經濟委員會7日審查「行政院農業委員會函，為修正該會101年9月7日農防字第1011473960號公告，請查照案。」但國民黨不滿提案未經充分討論就開始表決，湧上主席台包圍並高喊「違法表決，會議無效」抗議，痛批民進黨立委不敢為自己的政策辯護，又要讓大家吃萊豬，根本心虛。

立法院經濟委員會7日繼續審查「行政院農業委員會函，為修正該會101年9月7日農防字第1011473960號公告，請查照案。」此案若通過，明年起國外進口的牛豬隻，將可允許使用含有萊克多巴胺（萊劑）成分的藥物飼料添加物。不過，民進黨團要求全案送院會表決，國民黨團認為應該充分討論再表決，現場亂成一團，最後召委趁休息時間表決通過民進黨的提案，混亂中宣布散會。

國民黨團隨後召開記者會，黨團總召林為洲表示，今天經濟委員會聯席審查行政命令，國民黨提出兩案，其中一個是要求暫緩行政命令；另一個提案是要求經過公投後再審議。另外，國民黨也提出27個附帶決議，針對若最後要進口，要求政府落實標示、查廠等。

林為洲表示，原本希望今天能充分討論，各自發表意見後再出委員會，沒想到10點左右，民進黨就「等不及了」，國民黨提出的附帶決議都還沒開始討論，行政機關也沒表達意見，民進黨就先提案「全案保留出委員會」，後來又撤案再提出「停止討論」案，林為洲痛批，國民黨在表決前就提出程序問題，民進黨卻試圖強行表決，混亂中召委宣布休息10分鐘，但才過了約3分多鐘又突然開始表決，質疑程序明顯瑕疵。

林為洲批評，委員會中不但沒有處理程序問題、休息時間未到就開始表決，也凸顯執政黨不敢為自己的政策辯護，不讓在野黨有發言機會，行政機關也不敢做回應，「根本就是心虛！」他要求，既然民進黨不敢為政策辯護，那就暫緩或撤銷，國民黨團也堅決主張會議無效，嗆聲「明天朝野協商，我們反對協商今天的案子。」

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