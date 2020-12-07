川普稱美軍擁有「水音速飛彈」　Google一搜…出現整排電動牙刷！

▲川普總統5日於喬治亞州的造勢活動中稱，美國擁有水音速導彈，但外界認為這種飛彈並不存在。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

美國總統川普5日在喬治亞州進行了選後首次造勢集會，除了再度指控選舉充斥舞弊行為外，更公開透露美國武裝部隊配備了最先進的現代武器，其中包括新型高超音速導彈與「水音速導彈」。高超音速導彈在俄、中、美等大國之間是相互競爭的武器項目，然而，外界一般卻認為「水音速導彈」並不存在。

根據《衛報》報導，川普5日在喬治亞州進行了至少90分鐘的演講，台下數千名支持者中大多沒有佩戴口罩，演講內容主要為再次重申選舉舞弊、自己事實上才是勝選者等指控。但據《美聯社》資料統計，川普以232張選舉人票敗給拜登的306票，普選票也輸了超過700萬票，競選團隊目前已在全美各地提出50餘起選舉訴訟，其中有超過30件被拒絕或駁回，約有12件還在進行起訴。

報導稱，此外，川普也在集會中公開表示，美國現在的軍隊是本國歷史上最偉大、最現代化的，有全新的戰鬥機、轟炸機、導彈與火箭，還擁有最先進的導彈，「高超音速和水音速的我們都有，知道什麼是水音速導彈嗎？水！（You know what hydrosonic is? Water!）」早在5月川普就曾透露，美國正在研發一種高超音速導彈，但川普口誤地稱作水音速導彈，速度比其他飛彈快上17倍，而美國國防部說是比音速快17倍。

據Sputnik報導，川普6日還說，這款水音速導彈的速度是世界上任何導彈的7倍。然而，高超音速導彈雖是俄、中、美三國的軍備研發競爭項目，水音速導彈卻被外界普遍認為「並不存在」。美國科學家聯合會（Federation for American Scientists）的核武專家克里斯汀森（Hans Kristensen）去年10月表示，水音速導彈只存在於川普的腦子裡。搜尋Google關鍵字「水音速（hydrosonic）」的最相關結果，也都是某瑞士公司研發的一款電動牙刷。

▼川普提及水音速飛彈的影片被上傳到推特後，有網友就製作了電動牙刷飛彈的迷因圖。

We must build Hydrosonic missiles or there will be a tooth gap. pic.twitter.com/O1T6LykUuw — This Side Op (@ThisSideOp) October 25, 2020

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