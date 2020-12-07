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馬英九視訊美國前民主黨官員：台灣兩大黨應合作促成兩岸對話

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▲▼馬英九和民主黨前官員視訊會談。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

▲馬英九和民主黨前官員視訊會談。（圖／翻攝自Facebook／馬英九，下同）

記者黃巈禾／台北報導

前總統馬英九7日在臉書表示，近日與幾位前任美國官員舉行視訊座談，討論拜登政府上任後的新台美陸形勢，他呼籲台灣兩大黨應合作促成兩岸對話。

馬英九最近和幾位前任美國官員視訊對話，包括前美國國務院代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton），前美國亞太經濟合作（APEC）資深官員王曉岷（Robert Wang），以及兩位前美國在臺協會（AIT）理事主席卜睿哲（Richard Bush）與薄瑞光（Raymond Burghardt）。馬英九說，這些前官員都曾在民主黨執政時的外交界服務過，熟稔台美陸關係。

▲▼馬英九和民主黨前官員視訊會談。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

馬英九指出，他8年任內大家合作愉快，一起締造台美陸30年來最好的關係，這些前官員非常關心台灣，更珍視過去曾經得來不易的和平與穩定，他也感謝對方在他任內的協助，這些台灣的老朋友，真誠關心臺灣，也擔憂過去4年多來兩岸缺乏互信造成的緊張狀況；有人甚至擔心台灣內部的極端對立，可能會進一步弱化台灣，讓他聽了非常感動。

▲▼馬英九和民主黨前官員視訊會談。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

馬英九提到，這些前任官員、老友除了肯定他任內維持台美陸平衡的政策，並透露拜登上任後美國對台的承諾依舊堅實，深信拜登會重申對台灣的支持；然而，也有前任官員坦言，美國總統川普執政時，對台灣看似強力支持，實質上將台灣當成美陸之間可交易對象，傷害台灣甚巨，拜登必須要將這樣的路線拉回，同時兼顧美國與台灣的利益。

▲▼馬英九和民主黨前官員視訊會談。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

馬英九提及，有前任官員特別提到即將出任國務卿的前副國務卿布林肯（Anthony Blinken），這些前任官員中有許多人都跟布林肯共事過，盛讚處理台灣事務經驗豐富；有人提及，歐巴馬政府時期，支持兩岸對話，以增加互信，降低緊張，任何階層的對話都很重要，深信拜登政府也會持續此一基調；也有人建議，美國應該鼓勵任何能找出方法、恢復兩岸對話的「創意」。

▲▼馬英九和民主黨前官員視訊會談。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

馬英九也向這些前官員分享，這些年高度關注的台灣三大問題，包括近年淪為「口惠實不至」的台美關係，快速惡化的兩岸關係，以及總統蔡英文主政下不斷倒退的民主，「我告訴他們蔡政府最近的舉措，包括以政治力關閉中天電視新聞台，以及未經任何民主程序，就宣布開放含萊克多巴胺（Ractopamine）的美國豬肉進口，都在國內引發了高度爭議，超過半數到近七成的民眾反對這些政策」。

▲▼馬英九和民主黨前官員視訊會談。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

馬英九請這些前官員向拜登新政府建議，根據雷根政府對台的「六項保證」，美國不介入「調停」兩岸之間的爭議，但至少可以鼓勵兩岸恢復對話，和平解決爭端。馬英九說，1972年的「上海公報」也支持兩岸以和平方式解決爭端，這是美國政府近50年來一貫的立場，最近蔡英文也清楚表示，願意在尊嚴與對等的情況下與中共領導人坐下來談，共謀和平方案。

最後，馬英九呼籲，台灣的兩大政黨，應該合作促成兩岸恢復對話，降低緊張情勢，如果兩岸關係惡化，台灣的所有政黨、所有人都會受到衝擊，而美國身為台灣長年重要的友邦，可以發揮關鍵力量，鼓勵兩岸重啟對話。

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