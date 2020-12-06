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台灣頭基隆十二月港邊限定　17米高聖誕樹6日耀眼點亮

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▲台灣頭基隆十二月港邊限定 17米高聖誕樹6日耀眼點亮。（圖／基隆市文化局提供）

▲台灣頭基隆十二月港邊限定，17米高聖誕樹6日耀眼點亮。（圖／基隆市文化局提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

最靠海的港邊聖誕樹點燈！2020年聖誕節基隆市政府和文化局攜手與基隆基督教青年會合作，舉辦「聖誕平安夜−榮耀新基隆」聖誕節系列活動，6日於海洋廣場舉行聖誕點燈晚會，點亮高達17米且深具環保概念的「LED聖誕樹」，現場除了有各教會、社團與學校進行祝福禱告、詩班敬拜、浪漫長笛演奏及俄羅斯美聲男高音羅子毅（Roman Shapiro）壓軸精采表演，為基隆海港增添濃厚聖誕氛圍。

林右昌表示，近年來十二月的基隆港邊，可謂聖誕氣息最為濃厚的地方。今年基隆基督教青年會團隊設計的17米聖誕樹，不只是最靠海的溫暖象徵，預計從12月6日點亮到2021年1月3日，總計29天的時間，不論從海上、陸上或港區的任何角度，都可以感受到聖誕樹散發出的溫暖光芒，同時也為2020年劃下平安句點，點亮充滿希望的新年度。

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▲台灣頭基隆十二月港邊限定 17米高聖誕樹6日耀眼點亮。（圖／基隆市文化局提供）

▲林右昌表示，近年來十二月的基隆港邊，可謂聖誕氣息最為濃厚的地方。

文化局長陳靜萍表示，駐立在海洋廣場上的耀眼聖誕樹，近年來備受基隆市民期待，成為基隆限定出現的另類港區聖誕燈塔，除了今日聖誕點燈晚會，12月25日晚間6點在海洋廣場將舉辦盛大聖誕晚會。

陳靜萍說，現場除邀請日本放浪兄弟旗下新生代唱跳偶像團體MAGMA、晨星樂團、雨都舞蹈團、山美教會等團體演出外，更有溫暖人心的詩歌陪伴 大家共度一個平安又歡樂的聖誕夜，用歌聲散播希望，分享歡樂分享愛，讓愛串流每個人心中。更多第一手活動資訊，請持續關注文化局臉書粉絲團及活動粉絲專頁「基隆City New News」。

▲台灣頭基隆十二月港邊限定 17米高聖誕樹6日耀眼點亮。（圖／基隆市文化局提供）

▲台灣頭基隆十二月港邊限定 17米高聖誕樹6日耀眼點亮。（圖／基隆市文化局提供）

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