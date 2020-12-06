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返鄉青年與跨世代名家齊寫《在基隆》　林右昌暢談城市各種想像

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▲返鄉青年與跨世代名家齊寫《在基隆》 林右昌暢談城市各種想像。（圖／基隆市政府提供）

▲返鄉青年與跨世代名家齊寫《在基隆》，林右昌暢談城市各種想像。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

地方出版再升級！基隆市政府文化局與文化媒體VERSE合作，推出一套兩冊的《在基隆：城、海、山與未來》，論述基隆的城市精神。5日在台北森大青鳥舉辦新書發表會，基隆市長林右昌、文化局長陳靜萍與VERSE總編輯張鐵志一同現身，暢談對城市的各種想像。

林右昌首先對於將近6年擔任市長工作表示「蠻有成就感的」，他說自己從台大城鄉研究所畢業、退伍後都在台北工作，直到參選、擔任市長，才重新認識、瞭解這座城市的特殊性，有一天站在基隆港邊才赫然發覺基隆很大，但過去因為港市連結在一起，一般市民又無法接近海港，從陸地的角度去看，才會留下對基隆都是濕冷、道路狹小的印象。

▲返鄉青年與跨世代名家齊寫《在基隆》 林右昌暢談城市各種想像。（圖／基隆市政府提供）

▲林右昌對於將近6年擔任市長工作表示「蠻有成就感的」。

林右昌說，為了把城市與水岸的關係重新連結，市府這幾年堆動市港再生標竿計畫，把本來服務貨品的港市，變成服務人民的港市，市港再生標竿計畫預計在明年完成，屆時從西岸到東岸就有一條3.5公里的濱海長廊，把港口跟水岸重新連結在一起。基隆95%是山坡地，但市府把劣勢轉為優勢，推動城市再造行動，包括東岸地標豎梯、西岸太平山城纜車，整個山與城的連結重新規劃。

林右昌也暢談這幾年來以文化與歷史為核心的都市改造行動，將過去傳統政府中最弱勢的文化部門放在最前面，資本門近幾年增加28倍之多，其他單位都要配合，文化部門成為很重要的單位，為了文化建設可以遷移陸戰隊營區、擴大斑馬線等，打破其他單位的本位主義。

▲返鄉青年與跨世代名家齊寫《在基隆》 林右昌暢談城市各種想像。（圖／基隆市政府提供）

▲很多重大建設都會在明年暑假完工，歡迎大家來趟基隆之旅，相信每一次都會發現基隆的轉變。

林右昌表示，現在在基隆讓他最高興的有兩件事，第一是讓很多人勇敢地說出自己是基隆人，其次是很多人來基隆做夢、實現夢想，他常跟朋友說，若是在別的地方想做但做不到的事，不妨來基隆看看，而且通常還蠻有成果的。

林右昌也預告，2021年10月要登場的城市博覽會，要談的是台灣的城市願景，趁這次機會讓大家看到實際成果，基隆條件資源這麼差的城市都做得到，其他城市沒有理由做不到，很多重大建設都會在明年暑假完工，歡迎大家來趟基隆之旅，相信每一次都會發現基隆的轉變。

▲返鄉青年與跨世代名家齊寫《在基隆》 林右昌暢談城市各種想像。（圖／基隆市政府提供）

▲一套兩冊的《在基隆：城、海、山與未來》。

文化局表示，邁入第四年的「大基隆歷史場景再現整合計畫」開始進入成果豐收期，不只修復完成的古蹟建築正在舉辦「浪花天」年度成果展，影響台灣歷史至深的基隆身世，也藉由此次圖書出版，不僅彙集了基隆市民的日常生活、返鄉青年的創造力，以及城市改造的規劃與實踐，還包含舒國治、葉怡蘭等跨世代名家也在其中書寫他們的基隆記憶，將打開台灣對一座城市想像的可能性，同時反映以文化治理先行的施政方向，一展背後的核心價值。

文化局長陳靜萍提到，這次透過集結台灣近年來優秀的文化人共同的創作，由今年甫以《掛號》獲得金鼎獎的劉玟苓擔任主編，全新出版的《在基隆：城、海、山與未來》－個論述基隆的專書，以在基隆的「在」為出發，從人的「住在」與「待在」，從空間上的「存在」，從時間上的「正在」，提供我們認識基隆的全新框架。

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▲返鄉青年與跨世代名家齊寫《在基隆》 林右昌暢談城市各種想像。（圖／基隆市政府提供）

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