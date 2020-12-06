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基隆三坑火車站70公斤巨石卡鐵軌中間　警消合力移除解危機

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▲基隆三坑火車站70公斤巨石在鐵軌中間 警消合力移除解除危機。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆三坑火車站70公斤巨石在鐵軌中間，警消合力移除解除危機。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

【更新13:00】台鐵表示，基隆=七堵間西正線落石工務單位於12時40分搶修完畢，路線恢復雙線行車。

基隆市消防局6日上午11時39分接獲民眾報案，位於基隆市仁愛區三坑火車站往基隆方向約100公尺處附近鐵軌，一顆重約70公斤大石頭在鐵軌中間，消防局獲報，趕緊派多名人員趕抵現場，合力將大石頭移開，以免釀成更大傷害。消防局長陳輝龍表示，同仁做了件很棒的事情，立即解除危害。

台鐵表示，6日上午11時15在八堵=基隆間西線（1公里+000公尺處、三坑站附近）有落石，11時22分起七堵=基隆間西線封鎖，以東線單線行車，台北工務段至現場處理，在基隆市消防局協助12時05分已排除落石，現在辦理路線和邊坡巡檢作業，現場已4小時一班，監視邊坡。

入冬新低溫，北北基宜6日起3天防豪大雨！氣象局持續對台北市、新北市、基隆市和宜蘭縣發布「大雨特報」，東北季風影響，今日基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請注意坍方及落石。

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▲基隆三坑火車站70公斤巨石在鐵軌中間 警消合力移除解除危機。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆三坑火車站70公斤巨石在鐵軌中間 警消合力移除解除危機。（圖／記者郭世賢翻攝）

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