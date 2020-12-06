黃偉哲為河樂廣場耶誕樹點燈　荷蘭美聲馬丁驚喜獻唱療癒台南

▲ 「2020台南聖誕燈節─運河河樂燈區」6日晚上盛大點燈，市長黃偉哲親自主持點燈儀式，並聽取荷蘭美聲歌手馬丁獻唱，讓耶誕佳節溫馨氣氛溫暖人心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



「2020台南聖誕燈節─運河河樂燈區」6日晚上盛大點燈，市長黃偉哲親自主持點燈儀式，並邀請荷蘭美聲歌手馬丁（Martin Hurkens）伉儷再度來台亮相，市民朋友在耶誕樹絢爛燈光下，聆聽馬丁獻唱《You Raise Me Up》，讓耶誕佳節溫馨氣氛溫暖每個人的心。





黃偉哲表示，很高興與市民朋友在漂亮的河樂廣場一起點亮耶誕樹，也點亮大家的心，感謝基督教協進會各位會友，大家在牧師的帶領下一起成就這麼美好的夜晚，也感謝市議會的支持，同時熱情歡迎荷蘭美聲歌手馬丁賢伉儷再訪台南共度耶誕佳節。





黃偉哲說，台南聖誕燈節今年首度移師河樂廣場舉辦，15公尺高的典雅雪白耶誕樹搭配暖調燈飾，周邊還有特色耶誕市集與優質表演，打造台南古都專屬的耶誕風格。特別感謝台南市基督教協進會及眾教會與市府聯手舉辦點燈晚會，讓市民朋友感受滿滿溫馨氛圍與祝福。市議員李啟維、王家貞、蔡旺詮、周麗津、陳怡珍、古慕哈就也到場與市民同樂。





國際美聲馬丁賀肯斯，今年排除萬難，遠從荷蘭抵台，並通過14天居家檢疫，6日晚上終於再度與台南市民相聚，大家熱烈歡呼鼓掌迎接他登台演出，馬丁現場演唱《You Raise Me Up》的動人歌聲，讓現場觀眾直呼：「好療癒！鼓勵大家走過艱難的2020，凝聚迎接2021的信心」。





聖誕點燈晚會活動從下午3時30分開始，闖關園遊會規劃DIY、親子互動遊戲，讓大小朋友都玩得不亦樂乎，還有特色胖卡餐車耶誕市集提供多樣美食小吃，讓民眾有吃有玩歡度周末。民眾還可下載「與市長一起找幸福」AR互動手遊尋寶，有機會獲得活動攤商及周邊商圈店家優惠。讓市民朋友度濄快樂時光。

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