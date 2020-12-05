2020國際移民日活動開幕　「獅子LION」貝斯手獲表揚卓越新住民

▲徐國勇公開表揚7位來自各國的新住民的傑出表現。（圖／內政部提供）

記者蘇晏男／基隆報導

內政部移民署5日與基隆市府合作，在海科館舉辦「2020國際移民日－新手相連，海山同遊」活動，現場除提供一系列活動讓民眾免費暢遊外，包括體驗全台最大IMAX 3D海洋劇場等，也進行「感謝有您」頒獎典禮，而內政部長徐國勇則於典禮上，公開表揚7位來自各國的新住民、外籍朋友及移工，感謝他們對台灣的貢獻與付出。

活動在徐國勇、移民署長邱豐光及基隆市林右昌等人共同開幕後，緊接著進行「感謝有您」頒獎典禮。其中一名獲表揚卓越新住民的人是來自日本九州的台灣女婿後藤史圭，他不僅在台自組樂團H/F、參與音樂作家范俊逸文學樂團，也是「獅子LION」樂團的貝斯手。

提到決定移民到台灣的原因，後藤史圭認為台灣是非常適合生活的地方，包容性很高，也有漂亮的風景、多元文化和豐富的美食料理，讓人感覺不像生活在陌生的環境。

「感謝他們對台灣的貢獻與付出。」內政部長徐國勇則在典禮上表示，我們常講說如果「世界是黑白的」，那我們就要讓這個世界「一定要彩色的」，各種國家的人來到台灣，讓台灣變colorful最多元，台灣防疫做得好，是新移民位快樂的福地。

另外，內政部移民署為營造友善國際環境，提升外來人士生活的便利性，從明年1月2日起，將現行外來人士統一證號（2碼英文+8碼數字），比照國民身分證字號（1碼英文+9碼數字）編碼原則改版。

移民署指出，未來新式統號上路後，外國朋友可以更順利地進行網購、訂票或加入線上會員等日常事務，大幅提升生活的便利性！對於提升新住民及外籍人士在台生活品質，隨著時代變化的腳步與時俱進。

▼後藤史圭。（圖／內政部提供）



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