女顧滑手機忘帶背包下車！慌張奔派出所求救　基隆警協尋順利追回

▲顧著滑手機忘了背包帶下車，基隆警認真協尋順利追回。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市警察局第一分局延平街派出所員警日前執勤時，有一名婦人突慌張地跑進派出所，表示搭計程車時，不慎將背包遺留在車上，上車前未記下駕駛執業登記證，只記得搭車時間及地點。警方立即調閱監視器畫面，確認車號後，聯繫上司機，順利將背包取回，婦人非常開心也感謝警方協助。

基隆警第一分局延平街派出所員警林家男，日前擔服值班勤務時，一名婦人突慌張地跑進派出所，稱其方才搭計程車時，因過於專心手機內容，不慎將背包遺留在車內後座。因其隨機招車，並未在上車前先記錄該車駕駛執業登記證，只記得是在愛三、仁二路口搭車，到仁一、劉銘傳路口下車。

林員立即調閱沿線監視器畫面，並鎖定其中一輛計程車，再利用車牌辨識監視畫面，確認車號後，致電予計程車司機，幸而該計程車司機尚未接到新客戶，物品也仍在車內，便順利取回背包。

基隆警第一分局延平街派出所所長林文修呼籲，民眾可多利用計程車叫車服務系統，方便記錄乘車資訊及相關乘車路線，不僅方便，搭車也多一層保障；若是隨機招車，也要記得將計程車執業登記證記錄下來，多一份注意，多一份安心。

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