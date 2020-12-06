侯友宜攜手林姿妙合體　共推宜蘭嚴選優質冠軍米

▲侯友宜攜手林姿妙合體，宜蘭米冠軍匾額予農友藍耀毅。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府與宜蘭縣政府攜手合作，6日於遠東百貨板橋中山店1樓通廊舉辦「宜蘭嚴選優質米頒獎暨展售會」，將宜蘭優質好米，產地直送到板橋。現場由新北市長侯友宜及宜蘭縣長林姿妙表揚今年宜蘭嚴選優質米競賽獲獎農友，並變身拍賣官，炒熱冠軍米競標氣氛、帶動展售會場買氣。

今年宜蘭嚴選米王，由壯圍鄉農友藍耀毅先生勇奪冠軍，他在宜蘭縣壯圍鄉種植水稻已有30年，對水稻每一個生長階段都具有豐富經驗，配合宜蘭縣一期一休耕作模式，加上肥沃的土壤、永續經營概念和嚴謹的態度，從育苗到最後採收，用心栽培出粒粒飽滿、晶瑩剔透的宜蘭優質米。

▲新北市長侯友宜及宜蘭縣長林姿妙合體推廣宜蘭優質米。

藍耀毅先生目前是宜蘭縣水稻育苗協會理事、黎明友善農業推廣生產合作社理事主席，未來他將持續堅持優質米理念，繼續精進栽培技術，並配合宜蘭嚴選認證標章，建立安全品牌形象，為消費者嚴格把關，行銷最優質、最安全、最美味的宜蘭米。

他的冠軍米今日從10萬5000元／10公斤起價，經過12次出價，最終由旺旺集團宜蘭食品工業股份公司總廠長林秋宏以36萬元成交，打破歷年成交紀錄。而這次所有的拍賣所得，都會捐贈給宜蘭當地的弱勢團體使用。

林姿妙表示，感謝遠東百貨提供場地讓宜蘭縣府辦理「宜蘭嚴選優質米頒獎暨展售會」，並感謝新北市政府的協助，使宜蘭縣嚴選優質米能在大臺北地區行銷曝光。水稻是宜蘭縣最大宗農作物，宜蘭米品質特別好、特別香Q，吃過都說讚。

▲宜蘭農友北上大台北消費地推廣宜蘭優質米。

林姿妙說，宜蘭嚴選優質米競賽今年已是第3年舉辦，為鼓勵參賽農友生產更高品質的宜蘭米，特別將競賽總獎金由30萬元提高至60萬元，其中冠軍獎金由15萬元增加至30萬元，期盼透過提高獎金將宜蘭米打造為全國第一好米。

侯友宜表示，新北市為全台最大的消費地，擁有400萬人口，市府推動「亞洲有機行銷智能中心」專責有機、友善農產品行銷與國際有機農業交流，也創設「友善契作大聯盟」，邀請北臺各縣市共同推廣有機友善農產品，藉由跨縣市行銷經驗交流，傳達環境友善耕作理念，也擴大宣傳廣度。這次與宜蘭縣政府共同行銷宜蘭米，首度將「宜蘭嚴選優質米頒獎暨展售會」移師新北。

侯友宜說，新北市2021年也將移師宜蘭綠色博覽會參展，將新北的優質農產品介紹給宜蘭的朋友還有全台灣造訪博覽會的遊客。欲了解友善契作大聯盟相關資訊，可查詢：https://lecfp.org/index.php。

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