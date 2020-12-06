國中同學嬌喊：想你！二寶爸秒奔「雞窩」…正宮知真相崩潰

▲羅姓男子背著妻子與國中同學交往，期間還在外與她共築「愛的雞窩」。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者徐愷昕／宜蘭報導

經營按摩館的何姓女子2018年間與已為人夫的國中同學羅姓男子交往，2人期間不僅多次發生性行為、於公共場所高調牽手擁抱，還曾共築「雞窩」同居長達4個月。羅妻一日接到何女電話嗆聲，經追問才知老公出軌，一氣之下告上法院。宜蘭地院審結，衡量雙方財力後判何女須賠償30萬元。可上訴。

羅男與妻2001年結婚並育有2名子女，不料婚後他竟出軌，2018年開始與國中同學何女談戀愛，期間多次發生性行為，並高調於公開場所牽手、擁抱。羅男2019年12月至今年3月間更拋下妻子找藉口在外租屋，實際上是與小三共築「愛的雞窩」。

2人戀愛時互稱對方「公雞」、「雞母」，並替同居的住所取名為「雞窩」，期間羅女也時常傳訊，「雞母真的好想你」、「你說要泡溫泉我一直在雞窩等你」、「雞窩還是雞窩，如果不嫌棄它還是會在原地等公雞」、「當你心情不好的時候，雞窩還是公雞的遮風避雨之處」等言語向羅男告白。

對於老公在外偷吃一事，羅妻原先完全不知情，直到某日小三來電嗆聲，她經追問後，老公才坦承犯錯，並求原諒表示願意回歸家庭。羅妻為此告上法院向何女求償80萬元，同時希望2人能斷乾淨。

法庭上，何女否認偷吃人夫，她表示自己與羅男僅是要好的國中同學，2人2018年間都有經歷開刀，術後因彼此情緒皆不太穩定，所以才時常傳LINE互相鼓勵；接著，她更否認曾嗆聲正宮，表示打電話只是想讓羅妻知道「她是羅男的金主」，他們之間僅有金錢上的往來。

宜蘭地院審理時勘驗相關對話紀錄，認為何女侵害羅妻配偶權甚鉅，且過去羅男為了擺脫何女糾纏，還曾申請過保護令，由此可見2人確實曾為男女朋友，審結衡量雙方財力，判何女須賠償正宮30萬元較為適當。可上訴。

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