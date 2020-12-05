1男2女闖陽明山「八煙野溪禁區」泡湯　女子拉繩跌倒慘遭沖走！

記者郭世賢／新北報導

【更新21:12】警消人員目前暫時停止搜救，預計6日上午8時30分持續搜救。

新北市金山區八煙野溪溫泉5日下午傳出有民眾遭溪水沖走意外！現場共1男2女前往陽明山國家公園管理處管轄的野溪溫泉禁區泡湯，孰料正要離開之際，其中一名女子卻慘遭被溪水沖走，警消人員獲報後，緊急出動20車共58人，警消人員封鎖整條磺溪直到出海口，目前仍持續搜救中，至於詳細事發原因仍有待調查釐清。

▲陽明山「八煙野溪溫泉禁區」泡湯，婦人不慎跌入溪水慘遭沖走，警消目前仍持續搜救中。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

據了解，當時一行3人5日下午3時前往「八煙野溪溫泉禁區」泡湯，約下午4時許因下起大雨，趕緊泡湯完下山要離開現地回程，途中54歲陳姓男友人及62歲顏姓女友人，先手拉繩索過溪，走在最後57歲徐姓女子，準備通過溪水時，不慎跌落溪水中，被強勁溪流沖走；2名友人發現時，已來不及拉她一把，心裡感到相當內疚。

因山區收訊不良，2名友人後方還有2位男泡湯客一同下山，到有手機收訊地方，緊急撥打119報案，新北市消防局獲報後，緊急出動20車共58人，警消人員封鎖整條磺溪直到出海口，目前仍持續搜救中。

目前婦人的女兒從桃園趕到金山警分局重光派出所，聽到媽媽還沒找到，放聲痛哭流淚，無法接受這樣的事實。

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▲2名友人先手拉繩索過溪，走在最後57歲徐姓女子，準備通過溪水時，不慎跌落溪水中。

▲金山八煙野溪溫泉禁區。（圖／資料照／記者郭世賢攝）