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拐4歲幼女「水溝性侵整晚」致重傷　哈爾濱變態鄰居3個月內被判死

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▲▼拐4歲幼女「水溝性侵」致重傷　哈爾濱變態鄰居3個月內被判死。（圖／翻攝微博）

▲變態鄰居劉姓男子先前就有犯罪紀錄。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

黑龍江省哈爾濱市54歲劉姓男子先前騙走鄰居一名4歲女童，在排水溝暴力性侵整夜，導致女童身受重傷，至今仍在服藥。哈爾濱市中級人民法院2日以強姦罪判處劉男死刑，剝奪政治權利終身。

根據陸媒報導，劉男8月29日晚間將鄰居家4歲的女童圓圓（化名）從家門口騙走，狹持到一處排水溝內暴力性侵，12小時後才將圓圓送回家，謊稱是在橋邊找到女童。

圓圓的家人表示，圓圓被送回來時，全身沾滿污泥，褲子上有大量血跡，臉部、背部、臀部以及下體等部位都受了傷，且目光呆滯，精神狀況不太好。

圓圓的家人指出，前往醫院之後，醫院發現，圓圓除了全身多處挫傷，下體有嚴重撕裂傷，肺部、腸道也出現細菌感染，在醫院住了好幾個月，期間歷經多次發燒及意識不清，直到11月中才終於出院，但身體還沒完全康復，至今仍在服藥，精神也未平復。

哈爾濱市中級人民法院2日判處劉男死刑，剝奪政治權利終身，法官指出，劉男曾犯殺人罪、強姦罪，刑滿釋放後不思悔改，殘忍侵犯4歲幼女，造成被害人重傷，嚴重損害幼女身心健康，主觀惡性極深、人身危險性極大、罪行極其嚴重、社會影響極其惡劣。

▼劉姓男子被判處死刑。（圖／翻攝微博）

▲▼拐4歲幼女「水溝性侵」致重傷　哈爾濱變態鄰居3個月內被判死。（圖／翻攝微博）

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