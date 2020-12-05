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男客約面交！「慘拉進公廁解內衣」她哭：怕丟臉　網見實情氣炸

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▲▼廁所,公廁,馬桶,洗手間。（圖／記者孫于珊攝）

▲原PO被拉進公廁狂親摸。（示意圖／記者孫于珊攝）

網搜小組／劉維榛報導

與陌生人面交，千萬要選在人多、有監視器的公共場所，才能保護自身安全！一名女網友自爆，最近與男買家約在公園面交，礙於自己上晚班，因此約在深夜11點多碰面，結果慘被拉進公廁，還被上下其手，「把我的內衣解掉，一直親摸！」文章曝光後，氣得網友大罵快報警！

一名女網友在臉書《靠北網購2.0》餘悸猶存表示，因有在蝦皮販售商品，日前有客人訊息要求公園面交，因地點離原PO家與公司都算近，因此原PO答應一手交錢一手交貨。到了當天，上晚班的原PO趕去，說好深夜11時30分碰面，豈料到了現場卻不見買家蹤影，走進去才發現有一位男子站著，原PO坦言，當下其實毛毛的，但還是走上前詢問，「你是要面交的人嗎？」結果悲劇來了。

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男子回應「對」之後，立刻摀住原PO嘴巴，接著連人帶拖拉進公廁裡，「 開始對我亂摸...還把我的內衣解掉，一直親摸。」原PO拼命掙扎，無奈男子力氣更大，「我越想跑，他就更用力拉回我。」一陣混亂當下，原PO腦中也閃過人生跑馬燈時，所幸男子停手了，「但我還是嚇到什麼都不敢說，就怕自己被怎麼樣了」，當下男子便拿著面交物品落跑，留下一臉驚恐的原PO在原地。

原PO哀號，只敢用匿名發文，沒有告訴身邊任何人，「因為怕丟臉」，更後悔當初沒請同事一起陪同前往，「真的要小心網路有人用這種騙法騙人出來，別再跟我一樣這麼傻...就這樣傻傻被人欺負...」

文章曝光後，底下網友狂勸報警，「怎麼會約在晚上跟這種地方呢？多保護自己一點，可以的話，去報警不要姑息」、「至少要約在公眾場合、便利商店之類的」、「有蝦皮訊息就有帳號，可以報警請網路警察查吧」、「丟臉的是對方不是你，你放過他，這件事會成為你一輩子陰影，檢舉他、抓他也保護下個受害者」、「沒報警？希望不是幻想文，面交這種事情不要傻傻的答應，就算是男生也一樣，你幫他省運費幹嘛？打包好去超商寄出，等收件收錢，把時間省下來做其他商品販售」。

▼原PO害怕不已，至今不敢告訴親友。（圖／翻攝靠北網購2.0）

▲▼蝦皮公園面交，內衣被解掉還被親摸（圖／翻攝靠北網購2.0）

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