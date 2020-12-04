她被2男輪流性侵！從4樓跳下從此癱瘓又失語　抑鬱而終父母哭斷腸

▲女子酒後慘遭2男輪番性侵，羞憤輕生2次，最後重傷癱瘓無法言語，失去自理生活的能力，半年後抑鬱而終。（示意圖，非新聞當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

2名男子把一名妙齡女子約到新北市三重的KTV唱歌喝酒，後來女子不勝酒力，被扛去旅館慘遭輪流性侵，女子在迷茫狀態下聽到2男討論「射了幾次」，身受屈辱的她醒來就在房內割腕，後來被救起，但根本走不出傷痛，隔年從自家4樓跳下尋死，再次被救起，但重傷癱瘓且從此無法言語，半年後抑鬱而終。

30多歲的2男在2017年底，約被害人（化名花花）到KTV唱歌，席間玩了男生女生配等猜拳遊戲，花花輸拳喝不停，但她長期服用安眠藥，藥效還沒退，又加上喝太多，後來倒在包廂裡。2男見機不可失，扛花花到附近的旅館開房間，並輪番性侵多次。

花花在意識迷迷糊糊的狀況下聽到2男在討論「射了幾次」，後來她清醒了，發現其中1男壓在她身上，抽動著下半身，另一人則躺在旁邊休息，花花當下嚇呆了，隨後她問，「怎麼會這樣！」壓在身上的男子才起身，後來2男把衣服穿好閃人，留下被趴光衣服的花花。

花花發呆了一會兒，隨即把房門反鎖，羞憤割腕尋短，後來被醫護人員從鬼門關前就會來。但花花一直無法走出傷悲，隔年3月底從自家4樓一躍而下，雖然再度被救回一命，但顱骨骨折併顱內出血、雙側肺挫傷併右側氣胸及骨盆骨折等傷，從此癱瘓且無法言語，須接受全天照護、生活無法自理…半年後抑鬱而終。

花花的父母心碎了，堅決對2男提告！刑事部份，2男被依《共同趁機性交致人自殺而重傷罪》判刑12年及13年，已上訴高院；民事部分，新北地院4日判2人要連帶賠償花花的父母200萬元。