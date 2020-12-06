狠男殺前妻後還PO女兒積木作品照　臉書遭網友灌爆...心疼小孩沒媽

▲狠男殺妻裝箱棄屍後還在臉書發文，挨批殺人兇手。（圖／翻攝臉書）

記者李忠憲／台中報導

台中陳姓男子涉嫌狠殺前妻裝箱棄屍，日前依殺人罪收押禁見，網友紛紛到他臉書怒批「殺人兇手！」、「殺人包行李箱是你的創意想像嗎？」、「殺人了還有閒情逸致po文，真為你老婆感到不值，讓孩子沒有疼他們的媽媽了！」

35歲陳姓男子與宮姓前妻離婚後，為孩子監護權爆發口角，11月29日憤而將宮女殺害後，將屍體裝箱放家裡幾天後，丟棄至大坑山區。據了解，宮女大陳男2歲，擁有政大日文系的高學歷，過去曾在台中知名機械公司任職，之後為愛辭去工作，嫁給打零工維生的陳男，但仍利用照顧孩子及處理家務空檔兼職日文翻譯，可說是相當有才，但如今卻慘死陳男手下，讓人不勝唏噓。

▲男子騎機車拖箱到大坑山區棄屍。（圖／記者鄧木卿翻攝）

檢警拘提陳男後，依殺人等罪嫌移送台中地檢署，複訊後向台中地院聲押禁見獲准，最快明天將進行解剖以了解宮女死因。由於1人殺人遭收押並禁見十分罕見，法界人士與法醫高大成都認為可能另有共犯，有串證、滅證之虞才會裁定禁見，這部分檢院都三緘其口，僅說偵查不公開，未多作說明。

而陳男在犯案後，還在臉書PO文稱「大女兒的創意想像」，並放上大女兒積木創意作品照片，令人不寒而慄，網友找到他臉書後，也紛紛留言怒罵陳男是殺人兇手。

▲▼網友灌爆陳男臉書，怒罵殺人兇手。（圖／翻攝臉書）

有網友說，「殺人了還有閒情逸致PO文，真為你老婆感到不值」、「才剛殺完人還有膽PO臉書」、「太殘忍了，你為了自己情緒過不去，就毀了家庭，讓小孩沒媽媽」、「無關學歷，好好的人你就這樣把她殺了」、「小孩最可憐」。

另外，還有疑似陳男友人留言說，「你到底怎麼了...剛剛看完新聞就嚇到怎麼像是你家的事，結果是真的，X你媽的人渣，不判死刑這社會不會放過你！」

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