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民眾黨插旗台中！柯文哲：投票前半年再來問我市長、議員佈局

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▲▼1205 柯文哲、黃偉哲出席公館聖誕季-虎鯨熊讚相見歡-柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲。（資料圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲6日上午在台北市出席2020台灣醫療科技展，下午就匆忙趕往台中，參加民眾黨總服務處開幕茶會。面對下一屆台中市長、議員佈局，柯文哲表示「投票前半年再來問我」，至於藍白合作部分，他則說民眾黨是依照議題合作，不是考慮顏色。

柯文哲6日下午接受媒體聯訪，被問到民眾黨插旗台中，那麼下次選舉市長、議員佈局為何？柯文哲表示，「我們也沒有說一定要⋯」今天才開始成立總服務處，不要想著組織馬上蓬勃發展，「這不太可能啦！」但就盡力而為，2022選舉還是2年後的事情，大概投票前半年才會有明確答案，現在先深耕地方、慢慢去做。

媒體追問，那比較屬意高虹安還是台北市副市長蔡炳坤？柯文哲笑說，「哈哈哈哈哈！這個就是投票前半年再來問我。」

至於藍白合作部分，柯文哲強調，不要說藍白合，以民眾黨在立院投票為例，都是依照議題合作，不是考慮顏色，而是考慮事情對不對，台灣除了在藍、綠以外，還是要有其他考量，而更重要的就是黑白。

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